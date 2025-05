Una rapera ataca els catalans a First Dates

El que va començar com una cita divertida entre dos joves artistes va acabar sent un dels moments més comentats —i criticats— de la televisió espanyola aquesta setmana. La rapera BB Trickz, coneguda pel seu desvergonyiment i el seu èxit Yo soy la más mala de España, va protagonitzar a First Dates una vetllada molt particular. La qual va combinar química inicial, confessions insòlites i un comentari final que ha incendiat les xarxes.

De la química al desacord

BB Trickz va arribar al popular programa de Cuatro amb una barreja d'expectatives i humor. Davant Carlos Sobera, no va dubtar a presentar-se amb força sinceritat: "En les relacions sempre la cago, he estat tòxica i m'agrada ser infidel sense que se n'adonin". La seva franquesa va descol·locar fins i tot al veterà presentador.

La cita va ser Guxo, un reggaetonero de Barcelona que, lluny d'intimidar-se, també va posar les cartes sobre la taula: "Estic sempre envoltat de noies". Per a BB Trickz, el seu desconeixement de la seva carrera va ser un punt a favor: “M'ha agradat que no em conegués”.

| Canva

Durant el sopar, tot va semblar anar sobre rodes. Van coincidir en gustos musicals i fins i tot van acabar cantant junts temes de Hombres G, moment que la rapera va descriure com divertit.

Influencers, confidències i primeres impressions

L'ambient relaxat es va mantenir quan es van trobar amb Aleks i Gabi, dos influencers que també estaven al programa. Guxo, sorprès, va descobrir llavors que la seva cita no era una aficionada més a la música: estava assegut davant d'una estrella de xarxes socials amb més d'un milió de seguidors.

"Jo pensava que cantaves per hobby", va confessar ell. Però lluny de crear tensió, el descobriment va semblar apropar-los. La vetllada va continuar entre rialles i confessions, amb BB Trickz valorant el desvergonyiment de la seva cita i la seva falta de vergonya al cantar en públic.

| Mediaset

El moment del compte: el gir inesperat

Tot va canviar en arribar el temut compte; BB Trickz va anunciar que havia "oblidat la seva cartera". Cosa que va provocar una immediata reacció de Guxo: "Sí, els collons, no t'ho creus ni tu, ha de ser a mitges". Ella es va negar amb fermesa: "Jo no pago el compte 50-50, estàs boig? Això és de català, jo ja m'he acostumat als madrilenys".

El comentari, deixat anar amb naturalitat per la rapera, va deixar a Guxo i al públic sense paraules. Encara que va intentar defensar-se dient que havia de "representar la seva terra", va acabar pagant el compte en veure que la seva cita no tenia cap intenció de contribuir.

Reaccions i conseqüències

Després del programa, en els coneguts "totals", Guxo va ser clar: "No tindria una segona cita perquè com a parella no arribaríem a tant". BB Trickz, per la seva banda, va dir que sí la tindria, "m'agrada portar la contrària". El comentari sobre els catalans no va passar desapercebut, molts espectadors el van qualificar d'estereotípic i ofensiu.

A les xarxes socials, tant seguidors de la rapera com usuaris anònims van debatre si va ser una broma fora de lloc o una mostra de sinceritat brutal. La frase "això és de català" es va convertir en tendència a Twitter i altres plataformes, amb usuaris reclamant respecte i altres acusant el programa de permetre això.

Una cita que va obrir un debat nacional

Més enllà de l'anècdota amorosa, la cita de BB Trickz i Guxo ha reobert un debat sobre els estereotips i com, fins i tot en contextos d'humor, poden perpetuar idees nocives. Mentre alguns defensen que el comentari va ser simplement una mostra de l'estil provocador de la rapera. Altres consideren que és un recordatori que certs tòpics, encara que populars, s'haurien d'evitar a televisió nacional.

A First Dates, la recerca de l'amor a vegades revela molt més sobre la societat que sobre els propis participants. Aquesta cita no només va mostrar les diferències personals entre els dos joves artistes, sinó també com una frase pot encendre un debat sobre identitat, humor i respecte entre regions.