Surrealista espectáculo en First Dates por el rebujito

En el universo de las citas televisadas, donde las chispas del amor pueden surgir en los lugares más insospechados, una reciente velada en First Dates ha demostrado que incluso una bebida puede desatar pasiones encendidas.

Un brindis con el que empezó todo

La noche prometía ser una celebración del folclore andaluz. Víctor, un jubilado sevillano y exdirector de colegio, y Julia, una sastra de 65 años procedente de Fuengirola, se encontraron en el restaurante de First Dates con la esperanza de encontrar una conexión especial. Ambos compartían un amor por las tradiciones, el baile y las ferias regionales.

Sin embargo, la armonía se vio interrumpida cuando Víctor, al brindar con rebujito, proclamó con orgullo que esta era la bebida típica de Sevilla. Julia, con una sonrisa, pero firmeza, le corrigió: “No es de Sevilla, es de todas las ferias de Andalucía”. Este comentario encendió una discusión sobre las raíces del rebujito, una mezcla refrescante de vino fino y refresco de lima-limón, que ambos consideraban parte integral de su cultura.

La cita no llegó a buen puerto

La conversación derivó en un intercambio de opiniones sobre las bebidas típicas de sus respectivas regiones. Julia mencionó el Cartojal, un vino dulce emblemático de la Feria de Málaga, desconocido para Víctor. A pesar de las diferencias, la pareja compartió momentos de baile y risas, intentando mantener la cordialidad.

Al final de la velada, ambos coincidieron en que, aunque la cita fue agradable, no sentían la chispa necesaria para continuar conociéndose. Víctor expresó que Julia no era el tipo de persona que buscaba, y Julia admitió que no había sentido atracción física.

First Dates sigue por el mismo camino

Este episodio de First Dates pone de manifiesto cómo las tradiciones y el orgullo regional pueden influir en las relaciones personales. Aunque el amor por la cultura compartida puede unir, las diferencias en la interpretación de esas tradiciones también pueden ser un punto de fricción. ¿Es posible que el amor supere las barreras del orgullo local? Solo el tiempo y nuevas citas lo dirán.

First Dates, casi una década en antena

First Dates es un programa de telerrealidad español emitido en Cuatro desde el 17 de abril de 2016. Adaptación del formato británico homónimo, el espacio está presentado por Carlos Sobera y se centra en citas a ciegas entre personas que buscan pareja. Desde su estreno, ha sido uno de los programas más populares de la cadena, con más de 2.000 episodios emitidos y cerca de 10.000 citas organizadas.