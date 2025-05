Qui és Ignacio Batallán? Jugador de voleibol i parella de Melody

per Pol Nadal

En el vibrant univers de la música pop espanyola, poques figures han experimentat una evolució tan notable com Melody. Des de la seva irrupció en l'escena musical amb "El baile del gorila" fins a la seva recent participació a Eurovisió 2025 amb "Esa Diva", l'artista ha demostrat una capacitat única per reinventar-se i mantenir-se rellevant.

Tanmateix, més enllà dels focus i els escenaris, hi ha una figura que ha capturat l'atenció del públic i els mitjans: Ignacio Batallán, la seva parella i pare del seu fill.

Qui és?

Ignacio Batallán, nascut el 29 d'abril de 1984 a Catamarca, Argentina, és un destacat esportista i empresari. La seva trajectòria en el voleibol el va portar a jugar en equips com el Club Voleibol Zaragoza durant les temporades 2010-11 i 2011-12, destacant a la Copa del Rei de 2012. Posteriorment, es va establir a Fuengirola, Màlaga, on va fundar el Club Voleibol Fuengirola i el centre d'entrenament TrainMe, especialitzat en nutrició i fisioteràpia.

| YouTube

La història d'amor entre Melody i Ignacio va començar el 2021, quan la cantant buscava millorar la seva condició física i va contractar Batallán com el seu entrenador personal. Encara que inicialment van mantenir la seva relació en privat, les xarxes socials van començar a mostrar indicis de la seva proximitat a finals d'aquell any.

Al febrer de 2024, la parella va donar la benvinguda al seu primer fill, Cairo Batallán Ruiz. El nom del petit, que recorda la sèrie "La casa de papel" pel seu estil de noms de ciutats, va ser revelat inicialment pel pare a través de xarxes socials. Melody va compartir la notícia a les seves xarxes, descrivint el naixement com un dels moments més especials de la seva vida.

Perfil molt discret

Malgrat la seva creixent notorietat, Ignacio Batallán ha optat per mantenir un perfil baix, evitant l'exposició mediàtica. Tanmateix, el seu suport a Melody ha estat evident en moments clau de la seva carrera. Durant la participació de la cantant a Eurovisió 2025, Ignacio va compartir un missatge emotiu a les xarxes socials, destacant la trajectòria i el talent de la seva parella.

| TVE, XCatalunya

"Avui passi el que passi serà un dia per recordar. És el dia en què una artista de cap a peus, amb un talent inigualable, té una trajectòria brutal de 24 anys, amb una entrega plena per a l'art. Avui Melody juntament amb el seu equip demostraran que estan a l'altura de representar seriosament Espanya a Eurovisió. No tinc dubtes que això ho gaudirem. Em sento emocionat i ansiós de veure plasmat tant de treball.

Aquest gest va ser àmpliament comentat pels seguidors de l'artista, que van valorar la discreció i el suport incondicional de Batallán. A més, la seva presència a Basilea durant el certamen europeu va ser captada en un vídeo compartit per la mateixa Melody, on tots dos apareixen passejant pels carrers suïssos, mostrant gestos d'afecte i complicitat.

Melody també vol apartar-lo de la seva vida pública

En entrevistes, Melody ha expressat el seu desig de mantenir la seva vida privada allunyada del focus mediàtic, assenyalant que la seva parella no va triar l'exposició pública i que és important respectar aquesta decisió.

Malgrat la seva discreció, Ignacio Batallán ha estat reconegut per la seva tasca en l'àmbit esportiu. El 2013, va rebre el premi al millor esportista de l'any a Fuengirola, destacant el seu compromís amb l'esport i la comunitat.

La història de Melody i Ignacio Batallán és un exemple de com l'amor i el suport mutu poden florir fins i tot enmig de la fama i l'atenció pública. Mentre la cantant continua la seva carrera artística, recolzada per la seva parella i la seva família, el públic segueix atent a aquesta relació que, sense buscar-ho, s'ha convertit en una de les més entranyables del panorama musical espanyol.