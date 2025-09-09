'Supervivientes' destapa en ple directe el motiu de les llàgrimes de Jessica Bueno

El programa d'avui de Supervivientes ha donat molt de què parlar perquè ha estat una gala intensa, plena de tensió, sorpreses i emocions a flor de pell. Sobretot per a Jessica Bueno, que ha plorat després d'haver tingut una forta baralla amb un dels seus companys.
La nit ha començat de manera inusual perquè Telecinco ha decidit endarrerir Supervivientes una hora per donar prioritat a First Dates. Així, el programa ha començat més tard de l'habitual. Tot i el canvi, els espectadors han estat atents des del primer minut.
Jorge Javier Vázquez ha iniciat l'emissió amb una gran notícia: Ha anunciat que hi ha hagut una forta baralla entre diversos concursants. Iván González, Jessica Bueno, Gloria Camila i Tony Spina han protagonitzat un moment molt tens. El motiu: la pesca i el menjar.
Jessica Bueno es trenca després d'una forta bronca a Supervivientes amb els seus companys
Des d'aquest matí ja se sospitava que alguna cosa podia passar. L'avanç del programa ha mostrat una certa tensió al grup. Les imatges dels concursants organitzant les tasques de pesca ja feien preveure un conflicte.
En directe, Jorge Javier ha mostrat la discussió i ha estat un moment molt incòmode. Tony Spina li ha dit a Jessica Bueno: “Estàs jugant molt brut”. Aquesta frase ho ha canviat tot, Jessica Bueno s'ha trencat completament i ha començat a plorar desconsoladament, les llàgrimes han envaït el seu rostre.
El públic ha quedat en silenci i ningú ha reaccionat. El plató ha emmudit perquè la tensió es podia tallar amb un ganivet.
Jessica Bueno i els seus companys ensenyen a Supervivientes les marques de les seves picades
Davant d'aquest moment tan delicat, Jorge Javier ha decidit connectar amb els concursants i ha volgut saber com es trobaven després de la baralla. Tots han coincidit en una cosa: la gana no és el pitjor. El que més els ha afectat han estat les picades.
Un a un, han mostrat els seus cossos i han ensenyat les marques, les ferides, els punts d'infecció. L'impacte ha estat immediat. Tant els col·laboradors al plató com els espectadors des de casa han quedat en xoc.
El programa ha continuat amb més contingut però res ha superat aquell moment. Les llàgrimes de Jessica i les imatges de les picades han marcat la nit. Sens dubte, ha estat una gala que ha donat molt de què parlar, una edició intensa i una nit que molts no oblidaran