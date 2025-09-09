'Supervivientes' destapa en pleno directo el motivo de las lágrimas de Jessica Bueno

El programa de hoy de Supervivientes ha dado mucho de qué hablar debido a que ha sido una gala intensa, llena de tensión, sorpresas y emociones a flor de piel. Sobre todo para Jessica Bueno, quien ha llorado después de haber tenido una fuerte pelea con uno de sus compañeros.

La noche ha comenzado de forma inusual debido a que Telecinco ha decidido retrasar Supervivientes una hora para dar prioridad a First Dates. Así, el programa ha arrancado más tarde de lo habitual. Pese al cambio, los espectadores han estado atentos desde el primer minuto.

| Telecinco

Jorge Javier Vázquez ha iniciado la emisión con una noticia impactante: Ha anunciado que ha habido una fuerte pelea entre varios concursantes. Iván González, Jessica Bueno, Gloria Camila y Tony Spina han protagonizado un momento muy tenso. El motivo: la pesca y la comida.

Jessica Bueno se rompe tras una fuerte bronca en Supervivientes con sus compañeros

Desde esta mañana ya se sospechaba que algo podía pasar. El avance del programa ha mostrado cierta tensión en el grupo. Las imágenes de los concursantes organizando las tareas de pesca ya hacían prever un conflicto.

En directo, Jorge Javier ha mostrado la discusión y ha sido un momento muy incómodo. Tony Spina le ha dicho a Jessica Bueno: “Estás jugando muy sucio”. Esa frase lo ha cambiado todo, Jessica Bueno se ha roto por completo y ha comenzado a llorar desconsoladamente, las lágrimas han invadido su rostro.

| Telecinco

El público ha quedado en silencio y nadie ha reaccionado. El plató ha enmudecido debido a que la tensión se ha podido cortar con un cuchillo.

Jessica Bueno y sus compañeros enseñan en Supervivientes las marcas de sus picaduras

Ante el momento tan delicado, Jorge Javier ha decidido conectar con los concursantes y ha querido saber cómo se encontraban tras la pelea. Todos han coincidido en algo: el hambre no es lo peor. Lo que más les ha afectado han sido las picaduras.

| Telecinco

Uno a uno, han mostrado sus cuerpos y han enseñado las marcas, las heridas, los puntos de infección. El impacto ha sido inmediato. Tanto los colaboradores en plató como los espectadores desde casa han quedado en shock.

El programa ha continuado con más contenido pero nada ha superado ese momento. Las lágrimas de Jessica y las imágenes de las picaduras han marcado la noche. Sin duda, ha sido una gala que ha dado mucho de qué hablar, una edición intensa y una noche que muchos no olvidarán.