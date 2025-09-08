Gloria Camila fa plorar a la família amb les paraules a ‘Supervivientes All Stars’

Quan va començar la gala de Supervivientes All Stars, Gloria Camila va omplir el plató de llàgrimes i d'afecte. En aquell salt èpic que obre l'aventura, la filla d'Ortega Cano va emocionar tota la seva família amb unes paraules plenes de significat.
Gloria Camila torna a l'illa en un moment molt delicat marcat per la mort de Michu, l'exparella de José Fernando. En aquest entorn, la col·laboradora no ha pogut evitar recordar la que un dia va formar part de la seva família.
Gloria Camila i el seu salt més emotiu a Supervivientes All Stars
Poques coses han acaparat més l'atenció a Mediaset que l'inici de Supervivientes All Stars. La nova edició del reality de supervivència ha començat la seva nova etapa amb cares tan d'actualitat com la de Gloria Camila. Precisament ha estat la filla d'Ortega Cano qui va protagonitzar el moment més emotiu de la nit.
Gloria va fer plorar tota la seva família en el tradicional salt en helicòpter que representa l'inici de Supervivientes All Stars. I ho va fer pronunciant unes paraules adreçades a Michu i a la seva neboda, en record a la mort de l'exparella de José Fernando.
Amb els ulls brillants, va recordar com va ser María —Michu— qui va portar aquella nena, que avui té vuit anys, al món. “En aquesta mateixa experiència fa vuit anys va néixer la meva neboda petita Rocío, i me la va portar María, avui al cel li envio un petó”.
Aquestes poques paraules, plenes d'emoció, Gloria Camila va convertir un moment de nervis en un de ple de reconeixement a Michu. I encara que han passat dos mesos de l'adeu inesperat, el dol segueix molt viu, i així es va veure reflectit a Supervivientes All Stars
Per a Gloria Camila, participar en aquest reality no és només un repte físic. És una manera de treure forces d'on no en queden, de protegir la seva família fins i tot estant lluny. Per a la filla d'Ortega Cano la família és un pilar fonamental a la seva vida i la sola menció a la seva excunyada va commoure tothom.
Després d'una relació tempestuosa entre ambdues, els darrers anys van aconseguir llimar asprors i mantenir la cordialitat. Principalment per Rocío, la petita a qui la seva tieta Gloria va dedicar el seu salt a Supervivientes.
Supervivientes All Stars treu el costat més emotiu de Gloria Camila
Aquest afecte sincer per Michu s'ha traslladat també a la cura de la seva neboda. Gloria Camila va decidir estar encara més present després de la pèrdua. Ella millor que ningú sap què significa créixer sense mare, perquè ella mateixa va viure aquest buit amb la pèrdua de Rocío Jurado, la seva mare.
Però no tot ha estat pau, la mort de Michu va desfermar una dura guerra mediàtica per la custòdia de Rocío. Gloria Camila es va mantenir ferma i clara: l'únic que li importa és el benestar de la nena. Per aquest motiu, la col·laboradora ha confessat als seus companys de Supervivientes All Stars la càrrega que, de vegades, ha de suportar.
“M'he posat a l'esquena responsabilitats que no són meves, he volgut ser l'escut de la meva família”, va revelar la seva primera nit. “Soc molt protectora, trec les urpes i semblo més antipàtica que una altra cosa, però no soc ningú”, va afegir sobre les seves debilitats.
El que es va viure a Supervivientes All Stars aquella nit, i ara en el salt des de l'helicòpter, ha estat una explosió de sentiments. El seu començament ha estat un homenatge a la seva excunyada i una dedicació a la seva neboda plena de simbolisme. Amb cada paraula, Gloria Camila va aconseguir transmetre el seu dolor i la seva entrega cap a Rocío.
I, precisament, aquí es troba la resposta a la pregunta de per què les seves paraules van fer plorar la seva família. També a l'audiència de Supervivientes que va veure un costat de Gloria fins ara desconegut.