Stephen Davies, xofer de Lady Di, mai ocultarà la veritat: 'Totalment falsa'

Durant anys, el nom de Stephen Davies va flotar entre murmuris i sospites dins del món reial britànic. Va ser el xofer de Diana de Gal·les durant els seus anys més complicats. I sense dir paraula va ser jutjat com si hi hagués un gran traïdor i Davies no s'assabentava del motiu.

Una simple acusació va ser suficient per acomiadar-lo del seu lloc, sense explicacions i amb la reputació per terra. Tot es va desencadenar arran de la controvertida entrevista de Lady Di a Panorama. Avui, gairebé trenta anys després, la veritat ha sortit a la llum.

L'acomiadament de Stephen Davies: sense proves ni raons

L'any 1995, el periodista Martin Bashir va assegurar que Davies filtrava informació a la premsa. Diana, influïda per aquestes paraules, va deixar de confiar en ell i quatre mesos després, va ser acomiadat sense avís previ. Davies va presentar una demanda per difamació contra la BBC.

La investigació posterior va demostrar que l'acusació era completament infundada. Segons la BBC, “era i és totalment falsa” i va danyar greument la seva imatge professional. Així ho ha reconegut la corporació britànica recentment i és conegut que ambdues parts van arribar a un acord.

La seva advocada, Persephone Bridgman Baker, va descriure l'acomiadament com una “greu taca” per al seu historial. Davies, aleshores, es va sentir “turmentat” i “desolat” per no poder netejar el seu nom.

La ferida que va deixar Lady Di en el seu xofer

Durant anys, Davies va guardar silenci, carregant amb el pes d'una traïció que mai va cometre. Li va doldre saber que Diana pensés que ell l'havia traït. Mai va poder parlar amb ella abans del seu tràgic final.

L'advocada va lamentar que ell no tingués oportunitat de corregir aquesta idea. El xofer tenia una relació propera i de confiança amb la princesa, però mai li van donar l'opció d'explicar la seva versió dels fets. Fins i tot la sèrie de Netflix, The Crown, va reproduir aquesta acusació sense suport, i amb això, la ferida es va tornar a obrir en ple segle XXI.

La polèmica entrevista a Lady Di

L'entrevista amb Diana a Panorama amb el periodista Bashir, va ser una de les més explosives en la història de la televisió britànica. La princesa va parlar sense filtres sobre el seu matrimoni i la seva solitud. Més de 22 milions de persones la van veure en directe.

L'any 2021 es va revelar que Martin Bashir va utilitzar documents bancaris falsos per guanyar-se la confiança del germà de Diana. Així va aconseguir accés a la princesa i va concertar l'entrevista. Va ser una greu infracció ètica, segons la investigació.

La BBC va encobrir aquest comportament durant anys, cosa que va generar fortes crítiques. Guillem i Harry van condemnar el tracte donat a la seva mare per la cadena. La corporació va prometre no tornar a emetre l'entrevista.

Avui, Stephen Davies ha guanyat molt més que només un acord econòmic: ha recuperat la seva veritat. I ha netejat la taca que havia embrutat el seu nom.