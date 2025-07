Estrany moviment del príncep Guillem contra el seu germà Harry

Poques famílies al món han viscut els seus desacords en públic com els Windsor. Cada pas, cada gest, cada paraula sembla escrutada sota el microscopi de la premsa internacional. Però si hi ha alguna cosa que caracteritza l'actual relació entre els fills de Carles III és el silenci. Un silenci carregat de retrets i ferides encara obertes que, aquesta setmana, ha tornat a ser notícia per una inesperada absència.

Guillem marca territori: l'absència més comentada

Tot va començar quan va transcendir una reunió reservada entre representants del príncep Harry i emissaris del rei Carles III en un elitista club londinenc. La cita, que segons fonts properes va ser cordial i va estar marcada per un to conciliador, pretenia establir les bases per a un possible acostament familiar. Tanmateix, la notícia no va trigar a encendre les alarmes en descobrir-se un detall que no va passar desapercebut: cap emissari del príncep Guillem hereu al tron, hi va ser present.

El fet ha estat interpretat com quelcom més que una simple casualitat. Des de l'entorn de Kensington, on resideixen Guillem i Kate, s'ha insistit que el príncep de Gal·les es manté al marge de qualsevol intent de reconciliació per ara. La seva absència reforça la idea que Guillem segueix profundament ferit després de les nombroses declaracions de Harry als mitjans i les seves polèmiques memòries.

I és que l'allunyament no és nou. Des de la sortida de Harry i Meghan de la família reial el 2020, les desavinences han estat constants. El fet de no comptar amb el suport del seu germà durant els mesos en què Kate Middleton patia la difícil malaltia ha marcat un abans i un després en la seva relació.

Declaracions creuades i el pes de l'opinió pública

Mentre la premsa britànica analitza cada moviment de la família reial, les declaracions que s'han filtrat aquests dies deixen clara la tensió interna. Segons fonts properes, Guillem “no perdonarà mai” alguns dels comentaris llançats per Harry, especialment els que van afectar directament la seva esposa i el seu paper com a futur rei. El príncep hauria decidit desmarcar-se, convençut que és impossible reconstruir la confiança perduda després d'anys de retrets públics.

Per la seva banda, el rei Carles III, que des de principis d'any lluita la seva pròpia batalla contra el càncer, sembla disposat a donar la mà al seu fill petit. De fet, diverses veus expertes han apuntat que el monarca estaria més obert al perdó que Guillem, però amb una condició: absoluta discreció i fi de les entrevistes i revelacions. Analistes de la monarquia britànica adverteixen, però, que qualsevol moviment que no compti amb el vistiplau de l'hereu pot posar en dubte l'estabilitat de la corona.

Mentrestant, les xarxes socials cremen amb missatges de suport i crítiques en totes direccions. Els seguidors de Harry veuen en la seva postura una recerca d'autenticitat i justícia. No obstant això, els més fidels a Guillem defensen la necessitat de protegir la família de nous escàndols mediàtics. L'opinió pública es polaritza i la imatge de la Casa Reial es converteix, un cop més, en terreny de batalla per als mitjans britànics.

El futur incert dels Windsor i l'ombra de la reconciliació

En ple 2024, la família reial britànica segueix sent font de titulars i especulacions. Si alguna cosa ha quedat clara els darrers dies és que la reconciliació entre Harry i Guillem no sembla a prop. Els analistes insisteixen que qualsevol avenç passa necessàriament per un canvi d'actitud del duc de Sussex i per l'aprovació explícita de l'hereu. Fins aleshores, l'estrany moviment de Guillem –distanciar-se públicament de les gestions del seu pare i el seu germà– reforça la imatge d'un hereu ferm i poc disposat a cedir.