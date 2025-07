La reina Camila comet un error que indigna els fans de Lady Di: més de 7.000 euros

La imatge pública de la reialesa britànica segueix captant mirades i generant controvèrsia, tant dins com fora del Regne Unit. En els últims mesos, Camila ha deixat de ser només el suport i la companya de Carles III. Ha assumit més protagonisme enmig d'una etapa particularment delicada per a la família Windsor

Amb una agenda cada cop més visible, Camila ha intensificat el seu paper en actes oficials i esdeveniments socials. La seva presència és sempre estudiada i analitzada al detall. Tanmateix, alguna cosa en les seves aparicions va provocar crítiques i comentaris dels observadors

| Europa Press

Més que un complement: una elecció polèmica

Durant una recent aparició per inaugurar un jardí dedicat a gossos, Camila va sorprendre amb un fermall molt particular. Es tractava d'una peça de Van Cleef & Arpels, valorada en 7.500 euros. No era qualsevol fermall, el disseny, en forma de gos, està elaborat amb or groc de 18 quirats, nacre i ònix

Tot i que va ser ben rebut per alguns sectors, va generar descontentament en d'altres. Molts britànics que continuen seguint la figura de Lady Di van veure en aquesta elecció un error que la princesa difunta no hauria comès. Consideren que mostrar una joia tan costosa, en un context d'acte solidari, va ser una decisió poc sensible

| Instagram, @theroyalfamily

Joies reials, història i tendències

Camila sempre ha estat admiradora d'aquesta firma francesa, fins i tot abans del seu recent auge. Així ho confirma l'experta Laura Sutcliffe, que destaca la seva fidelitat a Van Cleef & Arpels des de fa anys. La maison ha estat també la preferida d'icones com Grace Kelly i Romy Schneider

I a la família Windsor no és només Camila qui la porta: Kate Middleton ha lluït peces similars en diverses ocasions. Entre les joies més espectaculars de Camila hi ha unes arracades llargues amb forma de trèvol, molt semblants a les de Kate Middleton. Tanmateix, les de la reina, estan fetes en or blanc i porten 158 diamants, una combinació que simbolitza la bona fortuna

| Europa Press, Montaje propio

El dilema del luxe en temps moderns

La controvèrsia neix del contrast entre l'ostentació de la peça i la figura de Diana, recordada pel seu estil més senzill i la seva proximitat amb el poble. Per a molts, aquest gest reforça una imatge freda i insensible

El fermall caní, tot i ser modern i d'acord amb les tendències de la Generació Z, ha reobert una vella ferida. L'eterna comparació entre Camila i Diana segueix viva en cada detall que s'interpreta com a afront

Tot i que Camila ha demostrat compromís amb el seu paper, decisions com aquesta li recorden que l'escrutini és constant. I que a la monarquia, fins i tot un complement pot parlar més fort que mil paraules