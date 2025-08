Ens colem a la vila on és Alba Díaz, filla de Manuel 'El Cordobés': 500 euros

Alba Díaz i Marcos Terrones estan gaudint d'unes vacances inoblidables a Indonèsia, lluny del soroll i en ple contacte amb la natura. La filla de Manuel 'El Cordobés' ha apostat pel luxe conscient en la seva escapada d'estiu, sorprenent amb la destinació i l'allotjament escollit.

Enmig d'aquest retir d'amor, els detalls han pres tot el protagonisme. Les imatges que han compartit revelen un entorn idíl·lic, sofisticat i dissenyat al mil·límetre per desconnectar. Què té aquesta vila per haver conquerit l'Alba i la seva parella?

| Europa Press

Descobrim la vila on s'allotja Alba Díaz, filla de Manuel 'El Cordobés', a Bali

Alba Díaz i Marcos Terrones han escollit Bali com a destinació per a unes vacances marcades per la serenor i l'exclusivitat. La parella, des de fa gairebé dos anys, ha optat per una vila privada a la zona de Bingin. Es tracta d'un enclavament conegut per la seva tranquil·litat, vegetació exuberant i ambient relaxat.

L'allotjament escollit per la parella es troba a La Brava Bingin Villas, un exclusiu complex de viles boutique que ofereix experiències de luxe a la natura tropical. Aquesta propietat està especialment dissenyada per a qui valora la privacitat, el confort i el disseny contemporani.

La vila on s'allotgen l'Alba i en Marcos té capacitat per a quatre persones, tot i que està pensada per a parelles que cerquen intimitat sense renunciar a l'espai. Amb dos dormitoris independents, la distribució és perfecta per al descans, sense interrupcions ni concessions.

A més, el preu per nit se situa entre els 400 i els 500 euros. Es tracta d'una tarifa que respon a l'alta demanda i a les prestacions que ofereix aquest tipus d'allotjament durant la temporada alta.

Més enllà de l'allotjament, La Brava Bingin Villas ofereix un catàleg complet de serveis d'alta gamma. Els hostes tenen accés a emmagatzematge d'equipatge, bugaderia, esmorzar a l'habitació, cotxe de lloguer, aigua embotellada, trasllat a l'aeroport i seguretat 24 hores.

A més, un equip de conserges està disponible per satisfer qualsevol necessitat: des de gestionar una classe de ioga privada fins a organitzar un sopar romàntic o reservar activitats aquàtiques a la platja. Aquesta atenció al detall ha estat clau en l'experiència de l'Alba i en Marcos.

Disseny contemporani, privacitat absoluta i luxe funcional

L'habitatge està envoltat de palmeres i flors exòtiques, i compta amb una piscina privada perfectament integrada en un jardí tropical. Aquest espai exterior també disposa de gandules i una dutxa a l'aire lliure, oferint una experiència de desconnexió total.

A l'interior, destaquen els finestrals de terra a sostre que inunden de llum cada racó i una atmosfera minimalista que convida a la relaxació. Tot ha estat acuradament escollit per crear un entorn harmònic i funcional. La cuina està completament equipada: frigorífic, microones, cafetera Nespresso, torradora, vaixella artesanal i aigua filtrada.

Els dormitoris principals se situen a la planta superior. Aquests disposen de llits de dos metres, aire condicionat, ventilador de sostre, caixa forta, vestidor i escriptori. El bany en suite és un dels grans atractius: dutxa independent, doble lavabo, mirall XL i acabats que recorden a un spa d'autor.

Un retir d'amor davant del mar i lluny del soroll mediàtic

La ubicació està a només cinc minuts a peu de la platja de Bingin. A més, permet gaudir de postes de sol de postal i de jornades tranquil·les davant del mar. Alba Díaz és aficionada al ioga i la meditació, per la qual cosa aquest racó s'haurà convertit en el seu refugi espiritual.

Per la seva banda, en Marcos també ha compartit imatges on se'l veu relaxat, gaudint de la gastronomia local, de l'entorn i de la seva parella. No es tracta només d'unes vacances, sinó d'una aposta per una manera diferent de viure el luxe: sense ostentació, amb autenticitat.

Aquest viatge confirma que la seva relació es troba en un moment madur i equilibrat. Lluny dels focus, han demostrat que l'amor també es construeix des de la calma, el silenci i els petits plaers compartits.

No hi ha dubte que Alba Díaz ha sorprès amb una escapada a Bali on el luxe i la intimitat van de bracet. L'elecció d'una vila de 500 euros la nit revela una aposta pel benestar emocional i la desconnexió. Sens dubte, aquesta experiència marca un nou capítol en la seva història personal i sentimental.