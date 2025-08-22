Sorpresa per a Julio Iglesias i Miranda Rijnsburger: les seves filles ho han filtrat tot

Les xarxes socials han tornat a ser escenari d'una autèntica sorpresa per a Julio Iglesias i Miranda Rijnsburger. Les seves filles bessones, Cristina i Victoria, han filtrat detalls de la seva vida a través d'Instagram. Fins ara, totes dues s'han mantingut en un discret segon pla, allunyades dels focus mediàtics i de l'atenció que sempre han rebut els seus germans grans: Enrique, Julio i Chabeli.
Tanmateix, els perfils de les joves han demostrat el contrari. Cristina i Victoria han mostrat en els darrers mesos com han crescut, com s'han transformat i quin tipus de vida duen. Hem comprovat que han heretat l'elegància, la bellesa i l'estil de la seva mare.
Amb més de 100 mil seguidors cadascuna, les joves han compartit imatges en què han ensenyat looks d'estiu, viatges, aficions i fins i tot la seva passió per muntar a cavall. Julio Iglesias es va enamorar de Miranda el 1990. Ella tenia 25 anys i ell 47.
Julio Iglesias i Miranda Rijnsburger han format una família feliç
Des de llavors, la parella ha construït una família sòlida amb cinc fills: Rodrigo, Cristina, Victoria, Miguel i Guillermo. Tot i que tots s'han mantingut allunyats del soroll mediàtic, han estat les bessones qui han aconseguit cridar l'atenció en els darrers temps.
Amb 22 anys acabats de fer, Cristina i Victoria ja han fet els seus primers passos en el món de la moda. Han protagonitzat portades de revistes i fins i tot han assistit a la MET Gala de 2019.
Malgrat les seves agendes internacionals, han continuat mostrant la seva unió familiar. Victoria s'ha traslladat a Londres per estudiar producció i cinematografia, mentre que Cristina ha començat els seus estudis de disseny a Nova York.
Tanmateix, la finca familiar “Las Cuatro Lunas”, situada molt a prop de Puerto Banús, ha continuat sent l'epicentre dels seus estius. La propietat, de més de 400 hectàrees, compta amb mansió, piscina, celler i fins i tot heliport. En aquest paradís, les bessones han posat per a les xarxes, relaxades i somrients.
Les filles de Julio Iglesias i Miranda Rijnsburger han donat informació sobre les seves vides privades
En les darreres setmanes, els seus seguidors han celebrat el retorn de les joves a Instagram. Han passat de no publicar res des de 2021 a mostrar-ho tot.
Han filtrat fotos de platges, vacances, passejades a cavall i estilismes coordinats. En moltes imatges, les seves semblances han resultat tan evidents que ha estat gairebé impossible distingir-les.
Aquesta nova etapa digital ha sorprès fins i tot Julio i Miranda. Les bessones han irromput amb força a les xarxes. I ho han fet deixant clar que, malgrat la seva discreció, saben molt bé com captar l'atenció del públic.