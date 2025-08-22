Sorpresa para Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger: sus hijas lo han filtrado todo

Las redes sociales han vuelto a ser escenario de una auténtica sorpresa para Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger. Sus hijas gemelas, Cristina y Victoria, han filtrado detalles de su vida a través de Instagram. Hasta ahora, ambas se han mantenido en un discreto segundo plano, alejadas de los focos mediáticos y de la atención que siempre han recibido sus hermanos mayores: Enrique, Julio y Chabeli.

Sin embargo, los perfiles de las jóvenes han demostrado lo contrario. Cristina y Victoria han mostrado en los últimos meses cómo han crecido, cómo se han transformado y qué tipo de vida llevan. Hemos comprobado que han heredado la elegancia, la belleza y el estilo de su madre.

| Europa Press

Con más de 100 mil seguidores cada una, las jóvenes han compartido imágenes en las que han enseñado looks veraniegos, viajes, aficiones y hasta su pasión por montar a caballo. Julio Iglesias se enamoró de Miranda en 1990. Ella tenía 25 años y él 47.

Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger han formado una familia feliz

Desde entonces, la pareja ha construido una familia sólida con cinco hijos: Rodrigo, Cristina, Victoria, Miguel y Guillermo. Aunque todos se han mantenido alejados del ruido mediático, han sido las gemelas quienes han logrado llamar la atención en los últimos tiempos.

Con 22 años recién cumplidos, Cristina y Victoria ya han dado sus primeros pasos en el mundo de la moda. Han protagonizado portadas de revistas y hasta han asistido a la MET Gala de 2019.

| Instagram, @cristinaiglesiasr

A pesar de sus agendas internacionales, han continuado mostrando su unión familiar. Victoria se ha trasladado a Londres para estudiar producción y cinematografía, mientras que Cristina ha comenzado sus estudios de diseño en Nueva York.

No obstante, la finca familiar “Las Cuatro Lunas”, situada muy cerca de Puerto Banús, ha seguido siendo el epicentro de sus veranos. La propiedad, de más de 400 hectáreas, cuenta con mansión, piscina, bodega y hasta helipuerto. En este paraíso, las gemelas han posado para las redes, relajadas y sonrientes.

Las hijas de Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger han dado información sobre sus vidas privadas

En las últimas semanas, sus seguidores han celebrado el regreso de las jóvenes a Instagram. Han pasado de no publicar nada desde 2021 a mostrarlo todo.

| Instagram, @cristinaiglesiasr

Han filtrado fotos de playas, vacaciones, paseos a caballo y estilismos coordinados. En muchas imágenes, sus parecidos han resultado tan evidentes que ha sido casi imposible distinguirlas.

Esta nueva etapa digital ha sorprendido incluso a Julio y Miranda. Las gemelas han irrumpido con fuerza en las redes. Y lo han hecho dejando claro que, pese a su discreción, saben muy bien cómo captar la atención del público.