Sorpresa a Anglaterra: es confirma el rumor sobre els prínceps Harry i Guillem

Una experta en protocol ha confirmat una teoria que molts ja intuïen. Sonia Royo, especialista en monarquies, ha reconegut que el príncep Harry i el seu germà Guillem han seguit els passos de la seva mare, Diana de Gal·les. L'experta ho ha explicat en una recent intervenció pública, on ha analitzat la petjada que Lady Di ha deixat en els seus fills i en la mateixa Casa Reial britànica.
Diana no va trencar el protocol, almenys no en el sentit estricte, mai va desafiar directament les normes del cerimonial. No va qüestionar les regles. No va alterar l'estructura de la reialesa britànica, però sí que va canviar la manera de ser princesa i això, amb el temps, ha tingut impacte.
Segons Royo, Lady Di ha revolucionat la manera de comunicar-se de la Família Reial. Va optar per la proximitat i va preferir el contacte directe. Es va saltar les normes de seguretat, no el protocol: “Volia estar amb les persones, mirar-les, tocar-les, ha estat la primera a fer aquest pas”, ha explicat l'experta.
El príncep Harry i el seu germà segueixen els passos de la seva mare
Aquest gest, estrènyer una mà, inclinar-se cap a un infant, somriure de manera espontània, ha transformat la imatge de la monarquia. Diana va mostrar que la vulnerabilitat també comunica i que l'empatia pot ser un símbol de poder. Va ser una pionera en un estil nou: més humà, més directe i més emocional.
També ho va reflectir en el seu estil, en la seva roba i en la seva evolució com a figura pública. “Va passar de ser una jove tímida, a l'ombra del seu marit, a convertir-se en una icona que adaptava la moda a la modernitat”, ha recordat l'experta. Diana va unir la seva transformació personal amb una renovació de la figura monàrquica.
Més de 25 anys després de la seva mort, aquest llegat segueix viu. L'experta ha destacat que Guillem i Harry han heretat aquest llegat simbòlic.
Han apostat per la transparència, han compartit emocions i han utilitzat el relat personal com a eina de comunicació. Especialment Harry, que ha fet de la seva vida privada un pont cap al públic.
El príncep Harry no és l'únic que segueix el camí de Lady Di
Kate Middleton també ha seguit aquest camí. Ha posat amb naturalitat, ha mostrat la seva faceta de mare, ha buscat proximitat i amb això, ha recordat inevitablement Diana.
El que molts sospitaven, ara s'ha confirmat: Diana no només ha estat una figura històrica. Ha estat l'origen d'un nou estil reial. Un que els seus fills han mantingut viu.