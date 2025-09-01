Tensió a 'Y ahora Sonsoles' pel problema que ha tingut Sonsoles Ónega en directe

1 de setembre ha marcat l'inici d'una nova temporada televisiva. Les cadenes han estrenat nous continguts, col·laboradors i formats. A Antena 3, la jornada ha començat amb el retorn de Sonsoles Ónega a Y ahora Sonsoles, encara que no tot han estat rialles ja que ha tingut un problema.
El programa ha iniciat la seva quarta temporada després d'un estiu liderat per Pepa Romero. La presentadora ha reaparegut al plató amb energia i ho ha fet ballant una cançó de la mítica pel·lícula Grease
Al seu costat, hi han estat María del Monte i Ana Obregón, col·laboradores del programa. Junts han interpretat una senzilla coreografia. Fins i tot l'home del temps, Roberto Brasero, s'hi ha sumat al moment.
Sonsoles Ónega dona la benvinguda als seus col·laboradors de Y ahora Sonsoles
La benvinguda a la nova temporada ha estat festiva. Sonsoles ha saludat el públic i ha presentat l'equip renovat de col·laboradors. Entre ells, ha destacat Begoña Villacís.
L'exvicealcaldessa de Madrid s'ha estrenat com a tertuliana i Sonsoles Ónega li ha dedicat unes paraules emotives: “He de donar la benvinguda a la meva estimada Begoña Villacís. Nova incorporació d'aquesta temporada, ens fa molta il·lusió que siguis aquí amb nosaltres, escoltar-te, tenir-te, tocar-te. Benvinguda a casa teva”
També hi ha hagut espai per al reconeixement i Sonsoles ha felicitat l'equip que ha mantingut el programa durant l'estiu. Ha agraït el seu esforç i després ha xerrat breument amb Roberto Brasero.
Tanmateix, la realització ha hagut d'intervenir. "Anem al gra, que ja m'està dient la directora que són i tres! Oh, Déu meu!" ha exclamat Sonsoles Ónega entre rialles, mostrant el seu entusiasme per tornar.
Sonsoles Ónega té un problema en el seu retorn a Y ahora Sonsoles
Però no tot ha sortit segons el previst. Enmig del directe, Sonsoles Ónega ha patit un petit contratemps. En caminar pel plató, s'ha ensopegat amb un dels cables de les càmeres.
El moment ha causat tensió i durant uns segons, el plató ha quedat en silenci. Afortunadament, l'incident no ha anat a més i la presentadora s'ha recuperat de l'ensurt ràpidament. Ha reprès la conducció del programa amb professionalitat.
Així ha arrencat la nova temporada de Y ahora Sonsoles. Amb música, cares noves… i un ensurt en directe.