Eva González, ex de Cayetano Rivera, confirma el rumor familiar: 'El meu fill…'

Ha començat setembre i, amb ell, molts projectes han iniciat una nova temporada. Un d'ells ha estat l'exitós programa La Voz i la seva nova edició ha estat presentada al Festival de Vitòria. En aquest escenari, Eva González, presentadora del format, ha mostrat la seva faceta més sincera i familiar, en admetre que: "El meu fill em veu sempre ideal".
Eva ha reaparegut davant dels mitjans amb la seva habitual elegància i proximitat, però aquesta vegada ha anat més enllà. Ha parlat, amb molta cautela, de diversos temes personals. Especialment dels que afecten la que va ser la seva família política.
La presentadora ha confirmat que ha seguit de prop la separació dels seus excunyats, Kiko Rivera i Irene Rosales. "Tots dos són persones madures, persones adultes i estic segura que continuaran sent una família, com així ha de ser. El més important són les nenes", ha declarat.
Eva González parla sobre la vida sentimental de Cayetano Rivera
Sobre el seu exmarit, Cayetano Rivera, també ha respost amb serenitat. S'ha referit als rumors que el vinculen amb una possible nova relació.
Tot i que ha evitat donar detalls, ha deixat clar que el més important per a ella és el seu petit. "No ho sé. Jo, el que sigui bo per a ell, és bo per al meu fill", ha afirmat amb fermesa.
Amb aquestes paraules, Eva ha confirmat el que molts intuïen: que manté una bona relació amb Cayetano pel benestar del seu petit en comú. Una actitud que ha estat molt aplaudida pels seus seguidors.
Eva González, ex de Cayetano Rivera, diu el que ningú sap sobre la seva vida familiar
A més, ha parlat amb tendresa sobre el seu petit Cayetano: "No m'imposa que em vegi el meu fill, al contrari. Ell ha crescut amb això i a mi no m'imposa que ell em vegi, al contrari, ell com em veu sempre ideal. 'Aquesta és la meva mare! La més guapa del món!' Doncs jo, vaja, a mi se'm cau la bava, totalment", ha confessat emocionada.
Amb aquestes paraules, Eva González ha confirmat un rumor que corria des de fa temps: el seu fill és el centre de la seva vida. Està orgullosa de l'equip que han format. Ho ha dit sense embuts: el seu fill la veu amb admiració i ella, com a mare, s'ha emocionat.
Sense cap dubte, Eva González s'ha mostrat molt orgullosa de la gran relació que té amb el seu petit.