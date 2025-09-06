Sorpresa en Inglaterra: se confirma el rumor sobre los príncipes Harry y Guillermo

Una experta en protocolo ha confirmado una teoría que muchos ya intuían. Sonia Royo, especialista en monarquías, ha reconocido que el príncipe Harry y su hermano Guillermo han seguido los pasos de su madre, Diana de Gales. La experta lo ha explicado en una reciente intervención pública, donde ha analizado la huella que Lady Di ha dejado en sus hijos y en la propia Casa Real británica.

Diana no rompió el protocolo, al menos no en el sentido estricto, nunca desafió directamente las normas del ceremonial. No cuestionó las reglas. No alteró la estructura de la realeza británica, pero sí cambió la forma de ser princesa y eso, con el tiempo, ha tenido impacto.

| BBC

Según Royo, Lady Di ha revolucionado la manera de comunicarse de la Familia Real. Optó por la cercanía y prefirió el contacto directo. Se saltó las normas de seguridad, no el protocolo: “Quería estar con las personas, mirarlas, tocarlas, ha sido la primera en dar ese paso”, ha explicado la experta.

El príncipe Harry y su hermano siguen los pasos de su madre

Ese gesto, estrechar una mano, inclinarse hacia un niño, sonreír de forma espontánea, ha transformado la imagen de la monarquía. Diana mostró que la vulnerabilidad también comunica y que la empatía puede ser un símbolo de poder. Fue una pionera en un estilo nuevo: Más humano, más directo y más emocional.

También lo reflejó en su estilo, en su ropa y en su evolución como figura pública. “Pasó de ser una joven tímida, a la sombra de su marido, a convertirse en un icono que adaptaba la moda a la modernidad”, ha recordado la experta. Diana unió su transformación personal con una renovación de la figura monárquica.

| HBO Max

Más de 25 años después de su muerte, esa herencia sigue viva. La experta ha destacado que Guillermo y Harry han heredado ese legado simbólico.

Han apostado por la transparencia, han compartido emociones y han usado el relato personal como herramienta de comunicación. Especialmente Harry, quien ha hecho de su vida privada un puente hacia el público.

El príncipe Harry no es el único que sigue el camino de Lady Di

Kate Middleton también ha seguido ese camino. Ha posado con naturalidad, ha mostrado su faceta de madre, ha buscado cercanía y con ello, ha recordado inevitablemente a Diana.

Lo que muchos sospechaban, ahora se ha confirmado: Diana no solo ha sido una figura histórica. Ha sido el origen de un nuevo estilo real. Uno que sus hijos han mantenido vivo.