Dona de cabell curt amb una brusa platejada sostenint un bolígraf mentre mira cap a la dreta sobre un fons rosa amb un emoji de sorpresa al seu costat
Sonsoles Ónega ha sorprès el públic de ‘Y ahora Sonsoles’ amb el gest que ha fet en directe | Antena 3, xcatalunya.cat
Gent

Sonsoles Ónega fa un gest amb la mà que sorprèn el públic de 'Y ahora Sonsoles'

Sonsoles Ónega ha fet un gest amb la mà en ple directe que ha sorprès el públic de ‘Y ahora Sonsoles’

Imatge d'autor de Cristo Fernández
per Cristo Fernández

Sonsoles Ónega ha tornat a acaparar titulars per un gest que no ha passat desapercebut. La presentadora de Y ahora Sonsoles s'ha tocat el cap amb una mà i més tard l'ha ajuntada amb l'altra a manera de pregària en assabentar-se d'alguna cosa. Ha estat durant l'última emissió del programa, mentre es debatia una exclusiva relacionada amb Bertín Osborne.

Tot ha començat amb l'anàlisi de la recent entrevista de Bertín a El Hormiguero. El cantant ha parlat del seu fill més petit i de la pressió mediàtica que ha patit i també ha comentat la seva decisió d'exposar-lo a la portada de la revista ¡Hola!. L'equip del programa ha cobert l'entrevista amb detall, incloent-hi reaccions al plató.

Dues dones conversen en un programa de televisió amb fons rosa i taronja, una porta un vestit verd i l’altra una brusa platejada.
Carmen Lomana confessa que Bertín Osborne la té blocada | Antena 3

A la taula de debat hi havia Carmen Lomana, col·laboradora habitual de l'espai. Ella ha revelat una dada que ha deixat atònita Sonsoles: ha confessat que Bertín Osborne la té bloquejada a les seves xarxes socials. Sonsoles ha mostrat una gran sorpresa, però el més impactant ha arribat després.

Sonsoles Ónega se sorprèn en assabentar-se d'una notícia a Y ahora Sonsoles

La conversa ha girat cap a les antigues parelles de Bertín. En aquell moment, Sonsoles ha llançat una pregunta directa a Carmen Lomana: "Tens xicot ara mateix?"

La resposta ha deixat el plató bocabadat. "Sí, es diu Antonio", ha contestat amb un somriure. La revelació ha estat celebrada amb alegria per tots els presents.

Tres dones somriuen i conversen assegudes en una taula d’un programa de televisió amb fons acolorit i el text Y ahora Sonsoles
Sonsoles Ónega fa un gest cridaner amb les mans en assabentar-se de la feina del noi de Carmen Lomana | Antena 3

No obstant això, el que ha fet que Sonsoles Ónega es posi les mans al cap ha estat el següent. Carmen ha confessat que la seva parella actual és "inspector d'Hisenda".

La reacció de Sonsoles ha estat immediata. Ha obert els ulls de bat a bat i ha gesticulat portant-se una mà al rostre, visiblement impressionada i més tard ha ajuntat les mans. Un clar exemple que l'ha sorprès enormement la professió del xicot de Carmen Lomana.

Sonsoles Ónega deixa tothom sense paraules a Y ahora Sonsoles pel que ha fet en directe

Però les confessions no han acabat aquí. Lomana ha afegit que el seu xicot és "vidu" i ha explicat que ella també ho és, per això entén el que ell sent.

Dona rossa somrient amb arracades verdes asseguda en un plató de televisió amb un rètol que anuncia una exclusiva sobre la seva vida sentimental.
Carmen Lomana revela que està molt bé amb el seu xicot | Antena 3

Segons les seves paraules, aquesta coincidència els ha unit encara més. "Ens entenem molt bé", ha comentat amb serenor.

Després d'aquesta exclusiva inesperada, Sonsoles Ónega ha reprès el control del programa amb rapidesa. Tot i que ha mostrat sorpresa, ha sabut reconduir l'espai amb la seva habitual professionalitat. Ha deixat clar, una vegada més, per què s'ha consolidat com una de les presentadores més carismàtiques de la televisió espanyola.

