Sonsoles Ónega fa un gest amb la mà que sorprèn el públic de 'Y ahora Sonsoles'

Sonsoles Ónega ha tornat a acaparar titulars per un gest que no ha passat desapercebut. La presentadora de Y ahora Sonsoles s'ha tocat el cap amb una mà i més tard l'ha ajuntada amb l'altra a manera de pregària en assabentar-se d'alguna cosa. Ha estat durant l'última emissió del programa, mentre es debatia una exclusiva relacionada amb Bertín Osborne.
Tot ha començat amb l'anàlisi de la recent entrevista de Bertín a El Hormiguero. El cantant ha parlat del seu fill més petit i de la pressió mediàtica que ha patit i també ha comentat la seva decisió d'exposar-lo a la portada de la revista ¡Hola!. L'equip del programa ha cobert l'entrevista amb detall, incloent-hi reaccions al plató.
A la taula de debat hi havia Carmen Lomana, col·laboradora habitual de l'espai. Ella ha revelat una dada que ha deixat atònita Sonsoles: ha confessat que Bertín Osborne la té bloquejada a les seves xarxes socials. Sonsoles ha mostrat una gran sorpresa, però el més impactant ha arribat després.
Sonsoles Ónega se sorprèn en assabentar-se d'una notícia a Y ahora Sonsoles
La conversa ha girat cap a les antigues parelles de Bertín. En aquell moment, Sonsoles ha llançat una pregunta directa a Carmen Lomana: "Tens xicot ara mateix?"
La resposta ha deixat el plató bocabadat. "Sí, es diu Antonio", ha contestat amb un somriure. La revelació ha estat celebrada amb alegria per tots els presents.
No obstant això, el que ha fet que Sonsoles Ónega es posi les mans al cap ha estat el següent. Carmen ha confessat que la seva parella actual és "inspector d'Hisenda".
La reacció de Sonsoles ha estat immediata. Ha obert els ulls de bat a bat i ha gesticulat portant-se una mà al rostre, visiblement impressionada i més tard ha ajuntat les mans. Un clar exemple que l'ha sorprès enormement la professió del xicot de Carmen Lomana.
Sonsoles Ónega deixa tothom sense paraules a Y ahora Sonsoles pel que ha fet en directe
Però les confessions no han acabat aquí. Lomana ha afegit que el seu xicot és "vidu" i ha explicat que ella també ho és, per això entén el que ell sent.
Segons les seves paraules, aquesta coincidència els ha unit encara més. "Ens entenem molt bé", ha comentat amb serenor.
Després d'aquesta exclusiva inesperada, Sonsoles Ónega ha reprès el control del programa amb rapidesa. Tot i que ha mostrat sorpresa, ha sabut reconduir l'espai amb la seva habitual professionalitat. Ha deixat clar, una vegada més, per què s'ha consolidat com una de les presentadores més carismàtiques de la televisió espanyola.