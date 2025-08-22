Sonsoles Ónega, de dol: mor als 46 anys un col·laborador de 'Y ahora Sonsoles'

El món del periodisme i de la televisió ha quedat commocionat. Javier Cid, periodista d'EL MUNDO i col·laborador de Y ahora Sonsoles, ha mort a Madrid als 46 anys. La notícia s'ha conegut en directe, al final del programa d'Antena 3, i ha deixat tots els presents entre llàgrimes.
Cid ha estat un professional reconegut en diferents àmbits, nascut a Zamora el 1979, ha crescut a Pamplona, ciutat on ha completat els seus estudis d'Història. Més tard, s'ha traslladat a Madrid, on ha format part de la primera promoció del Màster de Periodisme d'EL MUNDO el 2001. Des de llavors, ha desenvolupat una carrera de més de dues dècades a Unidad Editorial.
Durant un quart de segle, ha treballat com a reporter, entrevistador i impulsor de suplements. També ha exercit com a cap de secció a Gran Madrid, la revista diària d'informació local d'EL MUNDO. El seu estil ha estat marcat per la frescor i la brillantor, que l'han convertit en una firma molt valorada.
Mor Javier Cid, col·laborador de Y ahora Sonsoles
A més, Javier Cid ha estat escriptor. Ha publicat obres com Diario de Martín Lobo, i el 2019 va rebre el premi Alan Turing per la seva tasca en defensa dels drets LGTBIQ+. El seu compromís amb la diversitat i la igualtat ha estat una constant en la seva trajectòria.
A Y ahora Sonsoles també ha deixat empremta i la seva participació com a col·laborador ha estat recordada avui amb emoció pels seus companys. Pepa Romero, substituta de Sonsoles Ónega en la conducció del programa, ha comunicat la notícia al tancament de l'emissió. No ha pogut contenir les llàgrimes.
Sonsoles Ónega encara no ha pogut acomiadar-se del col·laborador de Y ahora Sonsoles
“Els últims segons del programa hem d'acabar amb una notícia trista per a la professió, per al món del periodisme”, ha començat Romero, visiblement afectada. I encara que Sonsoles Ónega no ha pogut acomiadar-se perquè no era present al plató, ella sí que ho ha pogut fer en nom de tot el programa de televisió.
Després, ha confirmat la pèrdua: “El nostre company, Javier Cid, ha mort als 46 anys. Va destacar amb elegància en tots els aspectes periodístics als quals es va dedicar. Sempre es va sentir especialment orgullós per la seva tasca en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ+”.
La presentadora s'ha emocionat en dedicar-li unes paraules de comiat: “Li teníem un gran afecte, jo personalment, i la Lorena Vázquez també. Enviem una abraçada molt gran a tota la seva família i a tu, Javier, allà on siguis un petó enorme”. L'adeu de Javier ha deixat un buit a la redacció, a la televisió i al cor de tots els que l'han conegut.