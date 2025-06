Sofia de Borbó tanca una botiga: Queixes a les xarxes

En una ciutat on els matins solen començar amb el bullici dels vianants i l'aroma de cafè acabat de fer, una escena inusual va captar l'atenció d'alguns matiners a la Rambla Catalunya de Barcelona. A les 9:00 del matí, una de les botigues més emblemàtiques de la zona, Mango, va obrir les portes exclusivament per a una clienta molt especial: la infanta Sofia.

Una compra amb molts privilegis

Segons va revelar la periodista Pilar Eyre, una amiga seva va ser testimoni de com la infanta sortia de la botiga amb diverses bosses a la mà, abans que l'establiment obrís oficialment al públic. Aquest gest, que es podria interpretar com una mesura de seguretat per protegir la privacitat de la jove, no ha passat desapercebut a les xarxes socials, on ha generat un debat sobre els privilegis de la reialesa.

La peça que va comprar, un vestit llarg vermell de la firma catalana, va ser l'elecció de Sofia per a la seva recent graduació al UWC Atlantic College de Gal·les. La coincidència de color amb la indumentària de la seva mare, la reina Letícia, al mateix esdeveniment, ha alimentat especulacions sobre una possible competència estilística entre mare i filla.

| Lecturas

Divisió d'opinions a les xarxes socials

Les xarxes socials s'han convertit en l'epicentre d'opinions contraposades. Mentre alguns usuaris defensen la necessitat de garantir la seguretat i la privacitat dels membres de la Família Reial, d'altres critiquen el que consideren un ús excessiu de privilegis. Comentaris com "Per què no pot comprar com qualsevol altra persona?" o "Això és un exemple més de la desconnexió de la reialesa amb la realitat" reflecteixen el malestar d'una part de la ciutadania.

No és la primera vegada que es posa en relleu aquest tipus de comportaments a la Casa Reial. La mateixa reina Letícia ha estat objecte de crítiques per pràctiques similars, com tancar botigues per fer compres privades. Aquestes accions, tot i que es justifiquen per motius de seguretat, alimenten la percepció d'una monarquia distant i privilegiada.

Una demostració dels seus aires de superioritat

La visita de la infanta Sofia a la botiga Mango de Barcelona, tot i que emmarcada en un context de seguretat i privacitat, ha reactivat el debat sobre els privilegis de la reialesa en temps on la transparència i la proximitat amb la ciutadania són més valorades que mai. És aquest tipus de gestos una necessitat protocol·lària o una mostra de desconnexió amb la realitat quotidiana?

| Casa Real, XCatalunya

El cert és que cada moviment dels membres de la Família Reial està sota l'escrutini públic, i accions com aquesta no fan més que alimentar la controvèrsia sobre el paper i els privilegis de la monarquia a la societat actual.