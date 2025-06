Gir de 180 graus en la vida de Shakira: L'embaràs que ho pot canviar tot

Enmig d'una gira mundial que bat rècords i després d'anys de turbulències personals, Shakira torna a ser protagonista de titulars, però aquesta vegada per una raó profundament íntima: el seu desig de convertir-se en mare per tercera vegada. L'artista colombiana, que ha mantingut la seva vida privada amb gran discreció des de la seva separació de Gerard Piqué, sembla estar preparada per fer un nou pas en la seva vida familiar.

Què ha passat?

Segons informacions recents, Shakira hauria decidit ampliar la seva família mitjançant gestació subrogada, amb l'esperança de tenir una filla que naixeria a Miami, el seu lloc de residència actual. Als seus 48 anys, i després d'experiències passades complicades en l'àmbit de la maternitat, la cantant hauria optat per aquesta via per complir el seu anhel de tenir una nena. Fonts properes al seu entorn indiquen que aquest procés ja estaria en marxa, tot i que l'artista no ha fet declaracions públiques sobre aquest tema.

Aquest possible embaràs coincideix amb un moment de gran activitat professional per a Shakira. La seva gira "Las Mujeres Ya No Lloran" ha estat un èxit rotund, amb entrades exhaurides en múltiples ciutats i una recaptació milionària. A més, els seus fills Milan i Sasha han debutat en el món de la música amb la cançó "The One", demostrant que el talent artístic corre a la família.

| YouTube, Instagram, XCatalunya

Reaccions de tot tipus

Fins ara, Shakira no ha confirmat ni desmentit els rumors sobre la seva possible maternitat. Tanmateix, el seu entorn més proper ha deixat entreveure que la cantant està il·lusionada amb la idea de tenir una filla. A les xarxes socials, els seus seguidors han expressat el seu suport i entusiasme davant la possibilitat que l'artista ampliï la seva família.

D'altra banda, la reacció de Gerard Piqué no ha estat pública, tot i que alguns mitjans han especulat sobre la seva possible sorpresa davant la notícia. Des de la seva separació, la relació entre tots dos ha estat objecte d'atenció mediàtica, i aquest nou capítol en la vida de Shakira podria afegir una nova dimensió a la seva història compartida.

S'obre el debat sobre la seva edat

Aquest gir en la vida de Shakira també ha generat comparacions amb altres celebritats que han optat per la gestació subrogada per ampliar les seves famílies. La decisió de la cantant podria obrir un debat sobre les diferents formes de maternitat en el món de l'espectacle i més enllà.