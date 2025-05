La jugada bruta dels Urdangarin amb la Infanta Sofia

per Mireia Puig

Malgrat la discreció de la celebració, s'esperava la presència de membres propers de la família reial en una futura reunió familiar. No obstant això, els fills de la infanta Cristina i Iñaki Urdangarin —Juan, Pablo, Miguel i Irene—, així com Froilán i Victoria Federica de Marichalar, han decidit no assistir a la celebració.

Al·leguen compromisos personals i professionals que els impedeixen viatjar a Madrid en aquestes dates.

Aquesta decisió ha generat comentaris en cercles propers a la Casa Reial, ja que s'interpreta com una mostra de descontentament cap a la reina Letícia i el rei Felip VI. Els Urdangarin i Marichalar han expressat en ocasions anteriors el seu desacord amb la manera com s'ha tractat el rei emèrit Joan Carles I, especialment després de la seva abdicació i posterior trasllat a Abu Dhabi.

| Casa Real

Sí van assistir al 18 aniversari de Leonor

L'absència d'aquests familiars en la celebració de Sofia contrasta amb la seva presència en l'aniversari de Leonor a l'octubre de 2023, on fins i tot va assistir el rei emèrit. En aquella ocasió, la reunió va ser vista com un intent de reconciliació familiar. No obstant això, l'exclusió de Joan Carles I en els plans de celebració de Sofia ha revifat tensions internes.

A més, s'ha informat que Joan Carles I va enviar un regal a Sofia pel seu aniversari: un cotxe i l'oferta de pagar el seu carnet de conduir. No obstant això, la Casa Reial va rebutjar l'obsequi, retornant-lo al remitent, en una decisió que ha estat interpretada com un nou desaire cap al rei emèrit.

Un futur incert

Amb la majoria d'edat, la infanta Sofia inicia una nova etapa en la seva vida. Encara que no s'espera que segueixi una formació militar com la seva germana Leonor, es preveu que comenci estudis universitaris, encara que encara no s'ha confirmat la institució ni la carrera escollida.

| @CasaReal, XCatalunya

La jove ha rebut la seva primera condecoració oficial: la Gran Creu de l'Orde d'Isabel la Catòlica, atorgada pel rei Felip VI mitjançant un Reial decret aprovat pel Consell de Ministres. Aquest reconeixement simbolitza la seva entrada en la vida adulta i el seu paper dins de la monarquia espanyola.

L'absència dels Urdangarin i Marichalar en la celebració de la majoria d'edat de la infanta Sofia posa de manifest les tensions existents dins de la família reial espanyola. Mentre Sofia inicia una nova etapa amb discreció i compromís, les divisions familiars continuen sent un desafiament per a la imatge d'unitat que la monarquia busca projectar.

Serà possible una reconciliació en el futur proper, o aquestes absències marcaran un distanciament encara més gran entre els membres de la família reial?