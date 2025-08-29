Sira Martínez, filla de Luis Enrique, emociona a tots en admetre el rumor familiar

Després d'un temps allunyada del focus mediàtic, Sira Martínez ha tornat a convertir-se en el centre de totes les mirades gràcies a l'última publicació que ha compartit a Instagram. I és que, amb el seu últim post, la filla de Luis Enrique no només ha aconseguit emocionar més d'un, sinó que també ha admès un emotiu rumor familiar.
Va ser el passat 29 d'agost de 2019 quan es van encendre totes les alarmes al voltant d'aquesta família mediàtica en confirmar-se la mort de Xana, amb només 9 anys. Una trista notícia que l'entrenador de futbol va fer pública a través d'un comunicat.
“La nostra filla Xana ha mort aquesta tarda a l'edat de nou anys després de lluitar durant cinc intensos mesos contra un osteosarcoma. Et trobarem molt a faltar, però et recordarem cada dia de les nostres vides amb l'esperança que en un futur ens tornem a trobar. Serà l'estrella que guiï la nostra família”, va comunicar.
Des de llavors, i com era d'esperar, han estat diverses les ocasions en què Sira Martínez ha utilitzat les seves xarxes socials per recordar la seva estimada germana. De fet, tots els 27 de novembre, tant Luis Enrique com la seva filla hi tornen per recordar el que seria l'aniversari de Xana.
Ara, Sira Martínez ha tornat a deixar sense paraules tots els seus més de 397.000 seguidors d'Instagram en compartir amb ells un inesperat i entranyable carrusel fotogràfic.
Hi podem veure diverses imatges de Xana molt somrient al costat dels seus pares, Luis Enrique i Elena Cullell. Tanmateix, el que més ha cridat l'atenció d'aquesta publicació han estat les paraules que ha escrit la influencer.
Sira Martínez, filla de Luis Enrique, emociona tots els usuaris de les xarxes socials
En aquesta ocasió, Sira Martínez ha optat per prioritzar les fotografies a les paraules. No obstant això, no ha volgut deixar passar l'ocasió per desvelar com de present continua sent Xana a les seves vides. “La meva Xana, t'estimo”, ha escrit de manera breu aquesta coneguda creadora de contingut.
Tot i la brevetat del missatge, no hi ha cap dubte que la filla de Luis Enrique ha aconseguit emocionar diversos dels seus seguidors. I prova d'això és que, en menys d'una hora, el seu últim post ha superat la barrera dels 12.000 likes.
A més, diversos dels seus followers no han volgut deixar passar l'ocasió per dedicar unes paraules d'afecte tant a Sira Martínez com a Xana. “Un petó gran”, ha escrit una internauta.
“La recordem amb aquest somriure ple de llum”, ha escrit amb emoció una altra de les usuàries d'aquesta xarxa social. “Ella s'assembla tant a tu. Està cuidant de tu i de la teva família i ha d'estar molt feliç per tu”, ha assegurat un dels seus seguidors.