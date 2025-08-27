El racó de la Costa Brava escollit per Sira Martínez per anar amb el seu amic

Per aSira Martínez, l'estiu és una finestra discreta als seus refugis preferits de la Mediterrània. L'amazona comparteix moments escollits amb precisió, sempre cuidant l'enquadrament i mantenint una certa distància deliberada. Entre aquestes publicacions, una escapada recent ha encès l'interès del públic i dels mitjans especialitzats. La clau no és una revelació explícita, sinó un gest mínim capaç de multiplicar les lectures.
Sopars, passeig i una partida de backgammon
A finals d'agost, Sira va escollir Begur per a una escapada en companyia d'un amic. Les imatges mostren sopars a l'aire lliure, copes de vi, passeig al capvespre i una tranquil·la partida de backgammon al costat de la piscina. Ella llueix dos looks oposats, vestit blanc impecable i texans amb top de comptes, mentre somriu amb una evident relaxació. En una de les fotos no hi apareixen etiquetes ni noms, senyal que la identitat de l'acompanyant segueix, per ara, fora del focus.
El carrusel deixa clar que va ser una vetllada íntima, sense posats professionals ni rastre d'invitacions promocionals. La publicació original a Instagram no admet comentaris i només inclou la icona d'un sobre amb cor, un gest mínim però eloqüent. Aquest detall, unit a l'absència de mencions, ha disparat les interpretacions sense que ella confirmi cap romanç ni posi etiquetes precipitades. Mitjans d'entreteniment han recollit les imatges i subratllen l'elecció de l'enclavament empordanès, evitant revelar la identitat de l'acompanyant.
Begur, refugi de cales i carrers de pedra
La història neix al seu propi perfil, no en una exclusiva pactada, patró habitual en la seva manera de comunicar-se. I és que Begur combina carrers empedrats i cales com Sa Riera o Aiguablava, un entorn perfecte per desconnectar sense perdre estil. No és casualitat que tantes cares conegudes escullin l'Empordà per a escapades curtes, on la discreció resulta més senzilla que en altres destinacions. Aquesta combinació de bellesa i discreció explica per què l'Empordà s'ha tornat el seu refugi recurrent cada final d'estiu.
Del focus sentimental a la pista: què fa Sira ara
Després de la seva ruptura amb Ferran Torres el 2023, Sira va optar per centrar-se en la seva carrera eqüestre i la seva presència digital. El 2025 s'ha convertit en ambaixadora del CSIO Barcelona i prepara la seva tercera participació al concurs d'octubre. La seva agenda esportiva marca temps i explica, en part, aquest hermetisme controlat amb què gestiona el que comparteix sobre la seva vida privada. En els darrers mesos, ha competit en cites internacionals d'1,45 i 1,50, consolidant ritme i confiança de cara a la tardor.
Ni Sira ha confirmat qui és l'acompanyant, i així, per ara, la història queda en un amable secret d'estiu. Amb el CSIO Barcelona a tocar, l'amazona tornarà a posar-se el casc i a competir a casa, davant la seva gent. I Begur quedarà com aquell escenari que alimenta la curiositat mediàtica, però també l'estètica cuidada que defineix el seu personatge públic.