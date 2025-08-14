Logo xcatalunya.cat
Luis Enrique i el Camp Nou
Luis Enrique diu NO a un futbolista del Barça

L'entrenador del PSG encara espera fer alguns fitxatges, però cap d'ells serà del Futbol Club Barcelona

per Xavi Martín

L'estiu de 2025 està agitant la porteria europea com poques vegades. La nit d'Udine - final de la Supercopa d'Europa - va afegir gasolina a un foc ja encès i va deixar preguntes obertes per als grans equips d'Europa.

De la graderia a l'adeu: la nit d'Udine accelera la sortida

El PSG, vigent campió continental, es va imposar al Tottenham a la Supercopa després d'un 2-2 i penals el 13 d'agost. El detall que va canviar el relat va ser l'absència de Donnarumma a la convocatòria. Hores després, va publicar un missatge anunciant que deixa el club i va expressar la seva decepció per la decisió tècnica. El mateix entrenador va assumir públicament la responsabilitat de marginar-lo per a la final europea.

Chevalier, aposta immediata del campió: contracte, dorsal i preu

París ja havia mogut fitxa amb l'arribada de Lucas Chevalier, de 23 anys, fitxat fins al 2030 i amb el dorsal 30. El club el va presentar com a part del projecte després de conquerir la Champions, amb full de ruta perquè sigui porter de present. Fonts properes a l'acord situen el traspàs al voltant de 40 milions, amb variables afegides. La previsió interna és que arrenqui com a nou número u del campió.

Luis Enrique en roda de premsa | YouTube: Mundo Deportivo

El terratrèmol obre un carrusel d'opcions a la Premier, amb informes que col·loquen City i United mesurant l'operació. Hi ha versions que assenyalen converses avançades, i d'altres que refreden l'encaix per salari i perfil. La sensació, a dia 14 d'agost, és que la subhasta existeix, encara que els moviments depenen de sortides en aquestes porteries. La finestra segueix viva i l'italià manté aspiracions d'aterrar a Anglaterra.

Efecte dòmino a LaLiga: baixa de llarga durada i debut imminent de Joan Garcia

Mentrestant, Barcelona va rebre l'aval mèdic de LaLiga que cataloga com a llarga la lesió del seu capità sota pals. Amb aquest dictamen, el club va activar la inscripció de Joan Garcia per a l'estrena de Lliga de dissabte.

El tècnic Hansi Flick ja havia deixat entreveure la necessitat d'un relleu immediat per calendari i exigència. La notícia ordena la jerarquia a curt termini i condiciona qualsevol temptació externa per la porteria blaugrana.

Joan Laporta i Ter Stegen | Canva

En aquest sentit, es parla de la possibilitat  que Ter Stegen fitxi pel PSG. Luis Enrique ha estat clar: no el vol.

Una carrera de més a menys

L'alemany acumula 621 partits oficials i 252 porteries a zero entre clubs i competicions internacionals. El 2022/23 va igualar el rècord de 26 partits imbatut en una mateixa Lliga, marca vigent des de Paco Liaño. El seu contracte actual arriba fins al 2028.

