Luis Enrique diu NO a un futbolista del Barça

L'estiu de 2025 està agitant la porteria europea com poques vegades. La nit d'Udine - final de la Supercopa d'Europa - va afegir gasolina a un foc ja encès i va deixar preguntes obertes per als grans equips d'Europa.
De la graderia a l'adeu: la nit d'Udine accelera la sortida
El PSG, vigent campió continental, es va imposar al Tottenham a la Supercopa després d'un 2-2 i penals el 13 d'agost. El detall que va canviar el relat va ser l'absència de Donnarumma a la convocatòria. Hores després, va publicar un missatge anunciant que deixa el club i va expressar la seva decepció per la decisió tècnica. El mateix entrenador va assumir públicament la responsabilitat de marginar-lo per a la final europea.
Chevalier, aposta immediata del campió: contracte, dorsal i preu
París ja havia mogut fitxa amb l'arribada de Lucas Chevalier, de 23 anys, fitxat fins al 2030 i amb el dorsal 30. El club el va presentar com a part del projecte després de conquerir la Champions, amb full de ruta perquè sigui porter de present. Fonts properes a l'acord situen el traspàs al voltant de 40 milions, amb variables afegides. La previsió interna és que arrenqui com a nou número u del campió.
El terratrèmol obre un carrusel d'opcions a la Premier, amb informes que col·loquen City i United mesurant l'operació. Hi ha versions que assenyalen converses avançades, i d'altres que refreden l'encaix per salari i perfil. La sensació, a dia 14 d'agost, és que la subhasta existeix, encara que els moviments depenen de sortides en aquestes porteries. La finestra segueix viva i l'italià manté aspiracions d'aterrar a Anglaterra.
Efecte dòmino a LaLiga: baixa de llarga durada i debut imminent de Joan Garcia
Mentrestant, Barcelona va rebre l'aval mèdic de LaLiga que cataloga com a llarga la lesió del seu capità sota pals. Amb aquest dictamen, el club va activar la inscripció de Joan Garcia per a l'estrena de Lliga de dissabte.
El tècnic Hansi Flick ja havia deixat entreveure la necessitat d'un relleu immediat per calendari i exigència. La notícia ordena la jerarquia a curt termini i condiciona qualsevol temptació externa per la porteria blaugrana.
En aquest sentit, es parla de la possibilitat que Ter Stegen fitxi pel PSG. Luis Enrique ha estat clar: no el vol.
Una carrera de més a menys
L'alemany acumula 621 partits oficials i 252 porteries a zero entre clubs i competicions internacionals. El 2022/23 va igualar el rècord de 26 partits imbatut en una mateixa Lliga, marca vigent des de Paco Liaño. El seu contracte actual arriba fins al 2028.