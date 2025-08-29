Sira Martínez, hija de Luis Enrique, emociona a todos tras admitir el rumor familiar

Tras un tiempo alejada del foco mediático, Sira Martínez ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas gracias a la última publicación que ha compartido en Instagram. Y es que, con su último post, la hija de Luis Enrique no solo ha logrado emocionar a más de uno, sino que también ha admitido un emotivo rumor familiar.

Fue el pasado 29 de agosto de 2019 cuando se encendieron todas las alarmas alrededor de esta mediática familia al confirmarse el fallecimiento de Xana, con tan solo 9 años. Una triste noticia que Luis Enrique hizo pública a través de un comunicado.

“Nuestra hija Xana ha fallecido esta tarde a la edad de nueve años después de luchar durante cinco intensos meses contra un osteosarcoma. Te echaremos mucho de menos, pero te recordaremos cada día de nuestras vidas con la esperanza de que en un futuro nos volvamos a encontrar. Será la estrella que guíe a nuestra familia”, comunicó.

Desde entonces, y como era de esperar, han sido varias las ocasiones en las que Sira Martínez ha utilizado sus redes sociales para acordarse de su querida hermana. De hecho, todos los 27 de noviembre, tanto Luis Enrique como su hija regresan a ellas para recordar el que sería el cumpleaños de Xana.

Ahora, Sira Martínez ha vuelto a dejar sin palabras a todos sus más de 397.000 seguidores de Instagram al compartir con ellos un inesperado y entrañable carrusel fotográfico.

En él, podemos ver varias imágenes de Xana muy sonriente junto a sus padres, Luis Enrique y Elena Cullell. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de dicha publicación han sido las palabras que ha escrito la influencer.

En esta ocasión, Sira Martínez ha optado por priorizar las fotografías a sus palabras. No obstante, no ha querido dejar pasar la ocasión para desvelar lo presente que sigue Xana en sus vidas. “Mi Xana, te quiero”, ha escrito de forma escueta esta conocida creadora de contenido.

Pese a la brevedad del mensaje, no hay ninguna duda de que la hija de Luis Enrique ha conseguido emocionar a varios de sus seguidores. Y prueba de ello es que, en menos de una hora, su último post ha superado la barrera de los 12.000 likes.

Además, varios de sus followers no han querido dejar pasar la ocasión para dedicarle unas palabras de cariño tanto a Sira Martínez como a Xana. “Un beso grande”, ha escrito una internauta.

“La recordamos con esa sonrisa llena de luz”, ha escrito con emoción otra de las usuarias de dicha red social. “Ella se parece tanto a ti. Está cuidando de ti y de tu familia y debe estar muy feliz por ti”, ha asegurado uno de sus seguidores.