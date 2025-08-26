Meghan Markle lamenta el que va haver de fer en assabentar-se de la pèrdua d’Isabel II

Meghan Markle ha sorprès el Regne Unit en compartir un testimoni íntim sobre el dolor que va sentir després de la pèrdua d'Isabel II. La dona del príncep Harry ha narrat amb honestedat què va significar aquella notícia a la seva vida i com es va veure obligada a prendre una decisió que encara recorda amb tristesa.
El relat forma part del seu nou projecte audiovisual i ha generat una onada de comentaris entre seguidors i detractors. La duquessa de Sussex ha obert el seu cor per explicar el que realment va patir aquells dies. Què va ser allò que tant li va doldre fer en ple dol reial?
Meghan Markle revela la difícil decisió que va prendre en ple comiat a Isabel II
La mort d'Isabel II, el 8 de setembre de 2022, va commocionar el Regne Unit i tot el món. Harry i Meghan es trobaven aleshores en territori britànic per un viatge de caràcter benèfic. El matrimoni havia assistit a Manchester a la Cimera One World i, poc després, va viatjar a Alemanya per a un acte previ dels Invictus Games.
Tot va canviar quan van rebre la notícia de la defunció de la sobirana a Balmoral. El protocol exigia la seva presència, i els Sussex es van quedar al Regne Unit fins al funeral d'Estat, que va tenir lloc el 19 de setembre. Aquella estada imprevista es va allargar gairebé tres setmanes, marcant profundament la parella.
Per al príncep Harry, aquells dies van quedar reflectits a les seves memòries Spare, on va descriure que l'absència dels seus fills va ser "més llarga que mai". Ara, la Meghan ofereix la seva pròpia visió d'un sacrifici que li va resultar insuportable.
Al tercer episodi de la seva sèrie With Love, Meghan Markle va confessar que la pèrdua d'Isabel II la va obligar a estar 17 dies lluny dels seus fills. La duquessa va relatar amb emoció: "El temps màxim que vaig passar sense estar amb els nostres fills van ser gairebé tres setmanes. Estava... malament"
La revelació va arribar en una conversa amb el dissenyador Tan France, que li va comentar com de dur era separar-se dels seus propis fills: "Podria morir sense els meus fills, els necessito. Si no els veig en un parell de dies, sento que se'm parteix el cor", va confessar ell. La Meghan va respondre amb complicitat: "Ah, ja ho sé"
Aquella distància amb l'Archie i la Lilibet va coincidir amb un moment de màxima exposició pública, cosa que va augmentar la càrrega emocional. La Meghan no ho esmenta directament, però el context deixa clar que es tractava del funeral d'Estat.
El relat ha despertat un debat sobre la dificultat de conciliar la maternitat amb el rol públic dins d'una Família Reial. Mentre alguns crítics assenyalen que la Meghan dramatitza una situació que altres mares també viuen, altres destaquen el valor de visibilitzar el pes emocional que comporta estar lluny dels fills.
El retrobament amb l'Archie i la Lilibet va ser un moment d'alliberament
El príncep Harry ja havia avançat a les seves memòries que el retorn a Califòrnia va ser especialment emotiu. "Durant dies i dies no podíem deixar d'abraçar els nens, no podíem perdre'ls de vista", va escriure a Spare. Aquest relat es complementa amb el testimoni de la Meghan, que confirma l'angoixa acumulada.
El retrobament es va convertir en un bàlsam per a la parella. La sensació de buit, allargada pels compromisos oficials i el protocol, va donar pas a una necessitat de recuperar el temps perdut. Com a mare, la Meghan reconeix que aquella experiència la va marcar profundament.
Especialistes en Família Reial assenyalen que aquest episodi revela com els ducs de Sussex prioritzen la seva vida privada davant el paper institucional que van deixar enrere. La vulnerabilitat mostrada connecta amb un públic que ha vist la Meghan en moltes ocasions com una figura distant.
La vida quotidiana de Meghan Markle amb els seus fills
Més enllà de la confessió, la Meghan va voler mostrar un costat més càlid en parlar de la rutina familiar. Va explicar que prepara l'esmorzar cada matí per al Harry i els nens, amb ous ferrats, pancakes i detalls que sorprenen l'Archie i la Lilibet.
"M'agrada preparar pancakes sorpresa per als nens, així que sempre els hi poso llavors de lli moltes o llavors de xia. La Lily em pregunta: «Em dones les meves llavors de xia? Vull que tinguin pigues»", va explicar la Meghan sobre els matins a casa seva de Montecito.
La duquessa també va revelar la importància que dona als plats: "Una cosa que faig amb els meus fills, i que em porta una mica més de temps, és la presentació del menjar. L'Archie diu: «Mama, que bonic es veu»". Amb aquestes escenes, la Meghan va mostrar que, malgrat la duresa d'aquell dol, la llar s'ha convertit en el seu gran refugi.
La confessió de Meghan Markle sobre el que va viure després de la pèrdua d'Isabel II mostra el costat humà de la duquessa. El seu relat evidencia el pes de la maternitat, fins i tot en circumstàncies històriques. Potser aquest episodi recorda al món que darrere dels títols reials sempre batega una vida profundament personal.