El gest d'Álex García durant el tanatori de Verónica Echegui que emociona tothom

La mort sobtada de Verónica Echegui als 42 anys ha deixat una ferida profunda en el cinema espanyol. La seva exparella, Álex García, visqué al tanatori una de les escenes més comentades per la seva força emocional.
Amics, familiars i companys de professió acudiren a acomiadar l'actriu. Tanmateix, fou l'actor canari qui reflectí amb més intensitat la magnitud de la pèrdua. Què feu exactament Álex García per commoure tots els presents?
La reacció d'Álex García davant la pèrdua de Verónica Echegui
La mort de Verónica Echegui diumenge passat a Madrid, conseqüència d'un càncer, ha sacsejat el món cultural. La intèrpret, descoberta per Bigas Luna gràcies a Yo soy la Juani, era considerada una de les artistes més prometedores i versàtils de la seva generació.
L'actriu havia conreat una sòlida carrera que combinava projectes d'autor amb èxits televisius. La seva partida inesperada ha provocat un torrent de missatges d'afecte i tristesa, tant de figures de la cultura com del públic que l'admirava.
El tanatori de la Pau, a Alcobendas, es convertí aquest dilluns en un punt de trobada per a qui volia donar-li l'últim adeu. Entre els rostres coneguts hi havia Paco León, Dafne Fernández, Elisa Matilla, Sara Sálamo i Victoria Luengo. L'emoció era evident en cada gest, però el d'Álex García sobresortí amb especial intensitat.
La relació entre Álex García i Verónica Echegui començà el 2010, quan tots dos coincidiren al rodatge de Seis puntos sobre Emma. Durant tretze anys compartiren vida, projectes i complicitat fins que el 2023 decidiren prendre camins diferents. Malgrat la separació, el vincle romangué intacte, i la prova quedà en evidència al tanatori.
Segons revelà TardeAR de Telecinco, Álex García no pogué contenir la seva tristesa i protagonitzà un gest que emocionà tothom: romangué al costat del fèretre de Verónica sense separar-se'n en cap moment. "Estava totalment desolat i no s'ha separat del fèretre en cap moment, ha estat en tot moment al costat del taüt", explicà un reporter.
L'actor, visiblement abatut, fou un dels primers a arribar i dels últims a abandonar el recinte. Aquella imatge sintetitzava l'amor, el respecte i la unió que mantingué amb Verónica, fins i tot després del final de la seva relació sentimental. L'acomiadament, carregat de simbolisme, recordà la importància dels llaços que romanen més enllà de les ruptures.
El record de Verónica Echegui en el cinema espanyol
Verónica Echegui irrompé en el panorama cinematogràfic amb un talent desbordant. Yo soy la Juani la convertí en una revelació, i des de llavors consolidà un camí marcat per l'autenticitat i la valentia a l'hora de triar papers.
Els seus companys la definien com una actriu generosa, amb una capacitat immensa per transmetre emocions. Cada projecte en què participava portava amb si una energia única, cosa que explica la commoció general davant la seva marxa prematura.
Al tanatori, no només Álex García mostrà la magnitud del seu dolor. Paco León, company d'Echegui a La Casa de las Flores, gairebé no pogué pronunciar unes paraules en sortir: "És que no ens ho creiem". La seva frase, breu i contundent, reflectí el sentiment compartit per molts.
El president de l'Acadèmia de Cinema, Fernando Méndez-Leite, també volgué subratllar el llegat de l'actriu. "Era bona en la comèdia, però també en personatges durs i dramàtics", declarà a la premsa. A més, no descartà que s'organitzi un homenatge des de la institució, tot i que recordà que "el més important és la petjada inesborrable que deixa".
Actrius com Dafne Fernández, Elisa Matilla i Silvia Alonso s'acostaren a mostrar el seu suport a la família. En tots els casos, s'evità el protagonisme mediàtic i es respectà la petició de discreció absoluta sol·licitada pels afins de Verónica.
La família de l'actriu ha organitzat un acte íntim aquest dimarts 26 d'agost en record de Verónica. Serà un comiat reservat, lluny dels focus, com ella mateixa hauria volgut.
La pèrdua de Verónica Echegui als 42 anys ha marcat un abans i un després en el cinema espanyol. Álex García, amb el seu gest al tanatori, reflectí la força d'un vincle que no es trenca amb el temps. A més, la família de l'actriu ha organitzat un acte íntim aquest dimarts 26 d'agost per a la memòria de Verónica.