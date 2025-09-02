Meghan Markle, molt feliç, anuncia l’última hora del seu fill Archie des de Califòrnia

Meghan Markle ha tornat a fer servir les xarxes socials per compartir una notícia inesperada del seu fill, el príncep Archie. A punt de començar el nou curs, la duquessa de Sussex aprofita tot el temps de què disposa amb els seus fills. Per això ha pres la decisió d'endur-se'ls a un lloc molt especial per a ella.
Meghan sent que a Califòrnia gaudeix d'aquesta llibertat que li va ser retallada durant la seva estada al Regne Unit. Allunyada ja de la Família Reial britànica, ara és ella qui disposa al seu antull de la seva vida i de la dels seus fills. D'aquí que el príncep Archie s'hagi convertit ara en protagonista per una foto compartida per Markle.
Meghan Markle sorprèn amb l'últim sobre el príncep Archie
El món sencer es va paralitzar quan es va saber que Meghan Markle estava treballant en un nou projecte per a Netflix. L'expectació va ser màxima, ja que tots els ulls es van dirigir ràpidament a la Família Reial britànica. No obstant això, a Amb amor, Meghan s'allunya del rancor i projecta una Markle familiar i, sobretot, mare del príncep Archie i Lilibet.
Precisament són els seus fills els protagonistes de l'última hora confirmada per la duquessa de Sussex. Meghan està molt il·lusionada amb l'estrena de la segona temporada del seu programa i ha compartit una foto inesperada. La sorpresa va ser veure que el príncep Archie no només va acompanyar la seva mare al rodatge, sinó que es va convertir en un còmplice de filmació.
En una de les instantànies, es veu com l'Archie sosté una claqueta amb picardia, fent el gest de “tallem”, com si fos part de l'equip. Sens dubte una estampa improvisada, autèntica i tendra alhora que ha fet les delícies de Meghan.
La publicació destaca que l'Archie gaudeix amb la seva germana de cada presa, atents al monitor i compartint auriculars com si estiguessin veient un gran show. Aquesta estampa simple, espontània i plena de vida, va ser part de la màgia del darrere de càmeres que Meghan ha volgut compartir.
La notícia que l'Archie ha visitat el set de rodatge de la seva mare ha causat furor entre els seguidors de la duquessa de Sussex. Markle, sempre pendent dels seus, va voler compartir amb els seus fills la seva passió i apropar-los al que durant anys ha estat la seva feina. Sens dubte, tota una experiència amb la qual ha enfortit els llaços amb l'Archie i la Lilibet.
Meghan Markle comparteix la seva passió amb el príncep Archie
Tot i que la Lilibet, amb els seus 4 anys, encara és petita per apreciar certs moments del seu entorn, amb el príncep Archie és diferent. El fill gran del príncep Harry té la capacitat per entendre a què es dedica la seva mare i de gaudir de la seva feina. La duquessa de Sussex, feliç de tenir el seu fill a prop, li va mostrar la seva feina i va ser una oportunitat per compartir el seu dia a dia.
Veure el príncep Archie en plena acció, encara que fos en la seva versió de minidirector, parla d'una Meghan que celebra la seva feina compartint-la sense reserves. El més important per a ella va ser que, per primera vegada, els seus fills la van veure treballar. Va ser una cosa que els va permetre entendre una mica millor a què es dedica la mare, d'una manera dolça i entretinguda.
Per a Markle, aquest projecte és un dels més importants per a ella, ja que representa el seu retorn a la petita pantalla. Ha compartit, il·lusionada, imatges del rodatge i de les persones amb qui ha tingut oportunitat de reunir-se, com el xef José Andrés. Senyal inequívoca de com n'està de feliç i orgullosa d'aquesta segona temporada.