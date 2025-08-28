Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
ES
Logo Telegram
Sergio Ramos i Pilar Rubio davant d'una bandera de Mèxic onejant al cel.
Sergio Ramos protagonitza una notícia que impacta Mèxic i impressiona Pilar Rubio | Europa Press, Getty Images, diegograndi
Gent

Sergio Ramos (39 anys) revoluciona Mèxic amb una notícia que sorprèn Pilar Rubio

L'esportista gaudeix de la seva aventura a Monterrey, però una decisió inesperada sorprèn Pilar Rubio

Imatge del redactor Cándido Casares
per Cándido Casares

Sergio Ramos, als seus 39 anys, està vivint una etapa que pocs imaginaven lluny d'Europa. La seva arribada a Monterrey va generar titulars, però el que ha passat ara amb el defensa sevillà ha agafat per sorpresa fins i tot Pilar Rubio. Enmig de l'expectació de l'afició, una decisió personal i professional ha marcat un abans i un després en la vida del matrimoni.

Durant setmanes s'havia especulat sobre quin seria el desenllaç del seu pas per Mèxic. Era una aventura curta o estava disposat a assentar-se més temps? La incògnita estava servida i, amb ella, un dubte inevitable: quin paper juga Pilar Rubio en aquesta història?

Sergio Ramos amb uniforme blau i blanc assegut en un tamboret en un estadi.
Sergio Ramos sorprèn amb una decisió que canvia el seu futur a Mèxic | Instagram, @sergioramos

Sergio Ramos fa un pas inesperat en el seu futur a Mèxic

Quan Sergio Ramos va signar amb els Rayados de Monterrey, molts van pensar que seria un fitxatge temporal. L'edat de l'esportista i la distància amb Espanya generaven interrogants. Tanmateix, amb el pas dels mesos, l'exjugador del Real Madrid ha demostrat que segueix en plena forma, convertint-se en un dels pilars més sòlids de la lliga.

Més enllà del seu rendiment, Ramos ha trobat a Mèxic un ambient càlid, un estil de vida relaxat i una afició que l'ha rebut com un ídol. Aquest equilibri entre esport i vida personal ha estat fonamental per al que està passant ara. La gran pregunta era si tot això seria suficient per retenir-lo a Monterrey.

L'intriga s'ha resolt amb una gran notícia inesperada: Sergio Ramos hauria decidit activar una "clàusula de felicitat" del seu contracte amb Monterrey, segons Ámbito. Aquest punt de l'acord estableix que, si el jugador gaudeix de la seva vida a la ciutat i se sent satisfet, té la possibilitat de renovar de manera automàtica.

La decisió del sevillà ha estat ferma: quedar-se un any més a la lliga mexicana. Per a l'afició és una alegria immensa, ja que Ramos s'ha convertit en referent dins i fora del camp. Per a Pilar Rubio, la notícia hauria estat sorprenent en un primer moment, ja que implicava allargar la seva estada a Mèxic més del que estava previst. 

El paper fonamental de Pilar Rubio en la decisió de Sergio Ramos

Tot i que la notícia se centra en Sergio Ramos, no es pot entendre la seva elecció sense parlar de Pilar Rubio. És ben conegut que la decisió de marxar a Mèxic va ser difícil per a l'esportista, ja que va haver de dir adeu a la seva dona i als seus fills. A diferència d'experiències anteriors, la presentadora va decidir quedar-se a Espanya per continuar amb els seus projectes laborals.

En conèixer la notícia, molts creien que podria tractar-se d'un possible distanciament que podria afectar la relació. Tanmateix, després de sis mesos la parella ha demostrat que s'ha adaptat bé a la distància. De fet, en les visites que ha fet Pilar Rubio hem vist com s'ha adaptat a la vida mexicana.

Sergio Ramos amb samarreta de futbol i Pilar Rubio amb brusa blanca posen junts somrient en un estadi.
Pilar Rubio, clau en la decisió de Sergio Ramos de quedar-se a Mèxic | Instagram, @sergioramos

Ha compartit visites a racons emblemàtics de Monterrey, així com el seu entusiasme en assistir a espectacles de lluita lliure. Aquesta faceta més propera i espontània de Pilar ha estat molt comentada pels seus seguidors. Lluny de mantenir-se distant, ha mostrat interès a integrar-se, gaudint tant de l'ambient cultural com de l'hospitalitat local.

Sergio Ramos sap que la seva carrera està a la recta final, però també que el benestar familiar és prioritari. Que Pilar Rubio i els seus fills se sentin feliços malgrat la distància li ha permès valorar l'opció de perllongar la seva estada. Decidirà la presentadora mudar-se amb l'esportista ara que renovarà el seu contracte?

➡️ Gent