Elsa Pataky mostra una foto del seu fill Sasha que confirma el que tothom sospitava

Elsa Pataky ha tornat a posar la seva vida privada al focus mediàtic. El motiu és que ha compartit a les xarxes una imatge del seu fill Sasha que ha confirmat el que tothom sospitava sobre ell.
Sí, la fotografia ha destapat que, com es rumorejava, el petit és un veritable fan del surf, igual que el seu pare, Chris Hemsworth. I aquesta afició l'ha portat ara a aconseguir un èxit rellevant, que ha enorgullit l'actriu.
Elsa Pataky confirma la passió de Sasha pel surf
Elsa Pataky, molt activa a Instagram, ha volgut dedicar un espai especial al seu petit Sasha, d'11 anys, en plena temporada d'estiu. A la publicació hi apareix el menor després de guanyar una competició de surf a Byron Bay, l'idíl·lic racó australià on resideixen. A la imatge destacada se'l veu somrient, pujat a les espatlles dels seus rivals, cosa que reflecteix l'emoció del triomf i la companyonia pròpia d'aquest esport.
El gest de l'actriu espanyola no ha passat desapercebut, ja que confirma un rumor que feia temps que circulava en el seu entorn. Se sabia que els fills del matrimoni solien acompanyar el seu pare en les seves sessions de surf. Però ara ha quedat clar que almenys un d'ells ha heretat la passió i el talent necessaris per destacar a l'aigua.
A més de la instantània principal, Elsa Pataky ha compartit diverses imatges més, com la del rànquing de la competició amb el nom del petit com a guanyador. I en una altra d'elles se la veu seguint la competició amb nerviosisme, com qualsevol mare que presencia en directe l'actuació del seu fill. Aquest detall ha estat especialment comentat, ja que la mostra en una faceta més íntima i natural, allunyada de la imatge d'estrella de Hollywood.
Les reaccions a la publicació d'Elsa Pataky
La reacció a les xarxes no s'ha fet esperar. Milers de seguidors han celebrat l'assoliment de Sasha, destacant la importància que els infants trobin una passió esportiva.
Altres han subratllat la semblança amb Chris Hemsworth, conegut amant d'aquesta disciplina que fa dècades que la practica a les costes australianes. I, per a molts, la instantània és la confirmació que la passió pel mar ja és una tradició familiar.
La fotografia publicada per Elsa Pataky ha fet valdre, a més, el talent del menor, i també la influència que el seu cercle exerceix en ell. El seu pare, a més de la seva exitosa carrera al cinema, sempre ha defensat la importància de mantenir una vida lligada a la natura. El surf, per a ell, no és només un esport, sinó una filosofia que combina exercici, connexió amb l'oceà i equilibri personal.
Aquesta passió ha estat transmesa als seus fills des de petits. No és estrany veure la família sencera a les platges de Byron Bay, gaudint de jornades entre neoprens i sol. En aquest context, resulta lògic que Sasha hagi crescut amb una taula sota el braç i que avui comenci a demostrar habilitats destacades.
L'actriu no ha dubtat a mostrar-ho públicament, sabent que aquesta mena de publicacions generen un gran interès. I és que es tracta d'un moment que reflecteix valors universals: la superació, l'esforç i l'orgull maternal.