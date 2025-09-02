Sergio Ramos ho confessa a Pablo Motos: Els seus objectius, les xarxes cremen

Sergio Ramos va obrir la temporada vint d'El Hormiguero ahir a la nit. Va connectar des de Monterrey, triomfant amb Rayados, però mirant micròfons molt a prop. Va dir que la música no és caprici, sinó propòsit vital. Va presentar “Cibeles” i va prometre divuit temes preparats per llançar aviat.
Pablo Motos va preguntar com presentar-lo, futbolista o cantant sense etiquetes. Ramos va respondre tranquil, deixant la pilota botant, com a bon sevillà. Va dir que és feliç a Mèxic, líder i físicament molt bé. L'entrevista va canviar aviat de botes a auriculars, sense despentinar-se.
De la gespa a l'estudi, amb ritme i retranca
El jugador andalús va detallar la seva rutina musical entre Sevilla i Madrid. Té estudis muntats, família a prop, i zero hores mortes ja. Va assegurar que compaginarà futbol i música un o dos anys. Després, adeu botes, hola gires, si Spotify vol, és clar, també. Ambició no en falta, autotune diuen que tampoc.
Cibeles va ser l'altre gran personatge de la nit televisiva. Ramos va explicar que és un himne sentimental al madridisme fidel. Res de despit, excepte amb qui desafina en comentaris graciosos. Pablo va llegir una estrofa dolguda, buscant nom propi darrere potser. El sevillà va insistir, el destinatari és la font, tranquil·litat tothom.
Grammy abans que Champions, i Twitter marca el compàs
La frase del programa va sortir afinada i enganxosa, inevitable refrany. Em veig amb un Grammy abans que amb Champions entrenant. La xarxa va convertir la tornada en mem, com estava cantat. Ell ho va assumir somrient, perquè ritme en té per estona encara. Si cau Grammy, promesa de sevillanes a Cibeles inclosa, segur.
Entre bromes, va defensar seriosament el seu projecte, amb productors experimentats a prop. Diu que té divuit temes llestos, que no són freestyle casolà. També col·laboracions passades, nom per nom, picada d'ullet de currículum humil. L'objectiu sona clar, emocionar explicant la seva història musical pròpia. Aquí la rima fàcil: menys tiki-taka, més tuki-tuki en bucle.
Les xarxes van fer karaoke amb la lletra, faltava el confeti. Hi va haver qui va fer broma amb rimes fàcils, altres rimes facilíssimes ahir. Ramos va contestar elegant, recordant que l'amor també fa mal, de vegades. I que cap relació sincera s'escriu sense alguna llàgrima. Aquí el sarcasme amable: afinem abans de llançar tomàquets virtuals.
Entre Motos, Bertín i el sevillà més melòdic
Ramos va alternar solemnitat i broma, com a bon cantaor debutant valent. Hi va haver espai per família, estudis casolans i disciplina diària fèrria. També per picades d'ullet al vestidor, que seguirà escoltant maquetes aviat.
El sevillà va insistir, la seva prioritat actual és la música seriosament. El futbol és verí noble, però vol una altra adrenalina ara. Va prometre respecte a l'ofici, escenaris i lletres treballades amb temps. Si arriben xiulets, arribaran; ell seguirà afinant, faltaria més, escolti. Si arriben aplaudiments, millor; ritme n'hi ha per a diversos bisos llargs.
Ramos amb somriure, sense perdre el compàs propi
Ramos vol cantar la seva vida, amb versos i percussió propis. La pista l'espera encara, i Netflix segurament també demà. Mentrestant, que segueixi la broma, però amb oïda fina. Perquè el mem passa ràpidament, i la cançó, potser, queda en el temps.
Si queda algun dubte, el temps ajustarà la barreja final. Ell hi posarà feina seriosa, i el públic, el seu veredicte sincer. Els mems són gratis, els aplaudiments costen hores d'assaig. A Monterrey seguirà sumant, entre concerts i contracops possibles demà. I quan soni fort, ballarem; amb respecte, i somriure posat.