Pilar Rubio trenca el seu silenci i confirma allò de Sergio Ramos amb dues paraules

Pilar Rubio ha trencat el seu silenci a les xarxes socials després del debut musical de Sergio Ramos i ho ha fet amb un gest que no va passar desapercebut ahir a la tarda. La presentadora va decidir pronunciar-se de manera breu, però significativa sobre la primera cançó del seu marit, generant una allau de comentaris en qüestió de minuts.
La reacció de Pilar no només va fer parlar per la concisió de les seves paraules, sinó perquè confirma el seu suport absolut en un moment clau per a l'esportista. Després de tants rumors sobre la seva vida personal, molts es pregunten: què significa realment aquest gest enmig de tantes especulacions?
Pilar Rubio deixa clara la seva postura davant l'estrena musical de Sergio Ramos
Sergio Ramos ha estat, durant més d'una dècada, un dels capitans més emblemàtics del Real Madrid. Tanmateix, des que va sortir de l'equip el 2021 i el seu pas pel París Saint-Germain, la seva vida professional ha anat prenent un nou rumb. Ara, als 38 anys, ha sorprès el món amb un projecte inesperat: llançar-se a la música.
No és la primera vegada que Ramos s'atreveix amb un micròfon, ja que havia col·laborat el 2016 amb Niña Pastori i Canelita, però mai ho havia fet en solitari. Aquest debut arriba després d'un estiu carregat de rumors sobre una possible crisi amb Pilar Rubio, fet que converteix cada gest públic de la parella en un senyal analitzat al detall. En aquest context, les paraules de la presentadora prenen encara més rellevància.
El llançament de Cibeles, la primera cançó de Sergio Ramos, va tenir lloc ahir a totes les plataformes digitals. Minuts després de la publicació, Pilar Rubio reaccionava a les seves històries d'Instagram amb un missatge directe: "Enhorabona, carinyo", acompanyat d'un cor vermell i un enllaç per escoltar el tema.
Amb aquest gest breu i contundent, la presentadora va deixar clar que dona suport a l'inici musical del seu marit. No va caldre un text extens: aquestes dues paraules van ser suficients per dissipar qualsevol dubte sobre la seva posició. La història de Pilar va ser compartida al voltant de les 18:00 hores, coincidint amb el pic de visualitzacions inicials del videoclip, que va superar les 500.000 reproduccions en menys d'un dia.
El mateix Sergio Ramos no va trigar a respondre hores després, republicant el missatge de la seva dona i afegint: "Gràcies per ser-hi sempre. T'estimo". Aquesta interacció entre tots dos va desfermar centenars de comentaris a les xarxes, on molts fans van destacar la complicitat que continua existint en el matrimoni tot i els rumors de crisi.
Així és Cibeles, el primer single de Sergio Ramos
Cibeles no és un tema qualsevol. El seu nom ret homenatge a la font madrilenya que simbolitza les celebracions del Real Madrid, el club on Ramos va forjar la seva llegenda. Al videoclip, el jugador apareix envoltat d'imatges icòniques del madridisme, reforçant la càrrega emocional del projecte.
El mateix Ramos el va presentar a Instagram escrivint: "Espero que gaudiu del tema tant com jo. La meva història, la meva música". Per a aquesta producció, va comptar amb el suport d'Ovy On The Drums, productor d'artistes com Karol G i Nicki Minaj, i Yeray Music, que ha treballat amb Mala Rodríguez.
Tot i l'èxit, el single també ha generat debat. Alguns fragments de la lletra han estat interpretats com a indirectes a Florentino Pérez, president del Real Madrid. Aquest detall ha fet que diversos comentaristes comparin Cibeles amb els temes que Shakira va llançar després de la seva ruptura amb Gerard Piqué, en què també s'amagaven missatges personals.
La reacció de Pilar Rubio a l'estrena de Cibeles ha confirmat, amb dues paraules, el suport que dona a Sergio Ramos en aquest nou camí de la seva vida. El gest reforça la imatge d'unitat que tots dos transmeten davant les especulacions sobre la seva relació. El que queda per veure és si l'esportista consolidarà també a la música una carrera tan sòlida com la que va construir al futbol.