'Diez Minutos' avança la seva portada amb una exclusiva sobre la família de Kiko Rivera

La revista Diez Minutos ha avançat la seva nova portada i hi ha revelat una exclusiva que ha deixat sense paraules molts seguidors de la crònica social. S'ha parlat de separació i s'ha parlat de suposades infidelitats, però ara s'hi ha afegit un nou capítol. La família de Kiko Rivera ha tornat al centre de l'huracà mediàtic.
La separació entre Kiko Rivera, de 41 anys, i Irene Rosales, de 34, ha generat un autèntic tsunami d'informacions. S'han filtrat detalls personals. S'ha parlat de mudances, de distanciament emocional i de rutines familiars.
L'excol·laboradora de televisió ha dit “fins aquí”. Ha posat punt final a una relació de 13 anys. Ha confirmat que ja no està enamorada del DJ.
Kiko Rivera s'ha endut les seves filles a passar uns dies segons ha revelat Diez Minutos
Malgrat la ruptura, Irene Rosales ha deixat clar una cosa molt important: vol mantenir una bona relació amb Kiko i ho ha fet per les seves dues filles. Ha anteposat el benestar de les petites al seu. Ha demostrat maduresa i responsabilitat i no ha volgut fer més mal del necessari.
Mentrestant, Kiko Rivera ha iniciat una nova etapa personal: ha deixat la casa familiar, ha començat una mudança i ha decidit donar un gir a la seva vida. Enmig d'aquest procés, s'ha conegut una dada clau.
TardeAR ha avançat la portada de la revista Diez Minutos, on s'ha publicat una notícia inesperada. “Kiko Rivera exerceix de pare separat i s'enduu les seves filles a Huelva”, han titulat.
Aquest gest ha sorprès tothom. El DJ ha pres les regnes de la seva nova vida i ha volgut mantenir-se a prop de les seves filles. Kiko Rivera ha demostrat que, tot i els errors del passat, el seu paper com a pare continua sent prioritari; ha estat la seva manera de passar pàgina.
Kiko Rivera està centrat a passar pàgina pel bé de la seva família
Des de llavors, els rumors no han cessat. S'ha parlat de com era Kiko a casa, del seu comportament amb Irene, de les causes reals de la ruptura, però ni Kiko Rivera ni Irene han concedit entrevistes. No han parlat públicament i han preferit el silenci.
Tot i així, la portada de Diez Minutos ha afegit tensió a l'assumpte. Ha confirmat que la separació no ha estat un simple distanciament.
Hi ha hagut motius profunds. Hi ha hagut desgast. I ara, tot Espanya es pregunta el mateix: què ha passat realment entre ells?