Amador Mohedano, ex de Rosa Benito, sorprèn en destapar el seu veritable estat de salut

Amador Mohedano ha fet front a un episodi complicat de salut. Va ser el passat 22 de juliol de 2025 quan es va conèixer el seu ingrés a l'hospital de Jerez de la Frontera i, des de llavors, el seu estat ha despertat una gran preocupació. Ara, l'ex de Rosa Benito ha tornat a sorprendre en desvelar quin és el seu veritable estat de salut, confirmant que encara no es troba del tot bé
La seva reaparició pública, just després de rebre l'alta, va generar molts dubtes i la pregunta més repetida era com es troba realment. El germà de Rocío Jurado va ser l'encarregat de donar respostes i ell mateix va actualitzar la seva situació
Aquest 2 de setembre, el procés de recuperació ha continuat avançant. Ho ha fet a poc a poc, dia a dia. Així ho ha explicat al programa TardeAR
Amador Mohedano desvetlla com es troba realment
Ho ha explicat amb la seva pròpia veu. “Recuperant-me, encara estic fluix”, ha assegurat. Ha respost amb sinceritat a la redacció del programa, unes paraules que han sorprès perquè s'esperava que Amador Mohedano ja estigués millor
També ha afegit alguna cosa més: “Estic molt millor, al setembre és l'última prova i recuperant-me. És clar, no em queda més remei que deixar-me cuidar”. Amb aquesta frase ha deixat clar que està en mans dels metges i del seu entorn
Leticia Requejo ha tingut accés a més detalls i ha parlat amb Amador fora de càmeres. “A dia d'avui m'assegura que va a poc a poc, dia a dia. El seu únic objectiu és fer aquesta prova pendent i veure quins resultats li donen”, ha comentat
Amador Mohedano, ex de Rosa Benito, està sent atès pel seu entorn proper
Amador ha volgut agrair l'interès rebut però ha demanat tranquil·litat perquè necessita calma per continuar amb la seva recuperació. Segons Requejo, “el suport de la seva família i el seu cercle proper està sent clau per fer més suportable el dia a dia”. Sobre el seu diagnòstic, ha estat clara: “Sabem què és, però li correspon a ell explicar-ho”
Una altra veu propera ha estat la de Marta López, ella és amiga personal de Amador i ha parlat amb ell gairebé cada dia. “Té moltes ganes i s'ha trobat molt millor”, ha explicat. També ha revelat una cosa curiosa: “Diu que som molt pesats, que sembla que el volem matar, em cantava i tot”
Amador ha deixat clar que està envoltat d'afecte. La seva filla, Chayo Mohedano, ha estat al seu costat en tot moment. Ell ho ha confirmat a TardeAR: encara es troba fluix, però ha seguit endavant, pas a pas