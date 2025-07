Així va descobrir el príncep Guillem les intencions de Meghan Markle

La història d'amor entre el príncep Harry i Meghan Markle va semblar, en els seus inicis, un conte de fades modern que prometia renovar la monarquia britànica anquilosada. Tanmateix, darrere dels somriures i els gestos de complicitat, s'estava gestant una tempesta familiar les conseqüències de la qual encara ressonen als passadissos del palau de Buckingham.

Lluny de ser una fractura sobtada, les esquerdes en la relació entre els ducs de Sussex i la resta de la Família Reial britànica van començar a aparèixer molt abans del que el públic s'imaginava, i una figura clau ja havia detectat els senyals d'alarma: el príncep Guillem.

Noves revelacions apunten que l'hereu al tron mai no es va sentir còmode amb l'arribada de l'actriu nord-americana. El que per a molts era una alenada d'aire fresc, per a Guillem era una font de profunda preocupació, una intuïció que el temps, per a ell, no ha fet més que confirmar.

| Canva Pro, XCatalunya, The Royal Family Web.

"Fama i fortuna": les dues paraules que van encendre les alarmes al Palau

El recel del príncep Guillem envers la seva cunyada no va ser una reacció tardana als conflictes que més tard es farien públics. Segons ha revelat recentment el periodista i biògraf reial Phil Dampier en una publicació per a The Sun, el duc de Cambridge va tenir sospites des del primer moment. La font de la seva desconfiança es resumia en dos conceptes molt clars que, a parer seu, movien l'aleshores promesa del seu germà: "fama i fortuna".

Dampier afirma que Guillem temia que Meghan Markle veiés la seva entrada a la Família Reial no com un compromís de servei, sinó com una plataforma immillorable per potenciar la seva carrera i el seu estatus a escala mundial. Aquesta sospita, que va sorgir en els primers compassos de la relació, va marcar una distància insalvable entre tots dos.

Mentre el món celebrava el romanç, el futur rei d'Anglaterra optava per la cautela, observant cada moviment amb una barreja d'escepticisme i deure fraternal, preocupat per l'impacte que aquesta unió podria tenir sobre el seu germà i, sobretot, sobre la Corona.

| E-Noticies, XCatalunya

La Reina Isabel II i el seu cercle íntim també compartien el recel

La desconfiança de Guillem no era un sentiment aïllat dins els murs del palau. Tot i que en públic la Reina Isabel II sempre va mostrar una actitud acollidora envers la nova duquessa, en privat els dubtes també existien. Phil Dampier qualifica de "dinamita" les declaracions que en el seu dia li va confiar Lady Elizabeth Anson, cosina de la monarca traspassada el 2020. Segons Anson, una de les persones més properes a la sobirana, la mateixa reina tenia serioses reserves sobre Meghan i la seva capacitat per adaptar-se a les rígides normes de la institució.

Aquesta visió, provinent del cercle més íntim d'Isabel II, reforça la idea que la tensió era palpable des del principi. Tot i que altres fonts, com la periodista Esther Krauke, matisen que la impressió inicial de la reina va ser favorable, reconeixent en Meghan una dona intel·ligent i preparada, l'evolució dels esdeveniments va demostrar que les diferències culturals i d'enfocament eren massa grans.

La maquinària reial, amb els seus protocols i el seu lema de "mai queixar-se, mai donar explicacions", va xocar frontalment amb l'estil més directe i mediàtic de la duquessa de Sussex.

| YouTube

Les ferides obertes pel "Megxit" segueixen lluny de cicatritzar, i aquestes revelacions no fan més que contextualitzar la profunda fractura que avui separa els dos germans. La postura de Guillem, abans vista per alguns com a freda o gelosa, s'interpreta ara com un intent premonitori de protegir la institució que un dia liderarà.

El rei Carles III, per la seva banda, és plenament conscient del dolor i el caos que aquesta situació ha provocat, fins al punt d'evitar esmentar els Sussex en actes oficials, un silenci que parla per si sol.

Tot i que de tant en tant apareixen rumors de reconciliació, es tracta d'una cosa molt complicada. Ambdues parts tenen les seves raons i serà difícil arribar a un enteniment. El que queda clar és que tant el Príncep Guillem com la Reina Isabel II tenien raó amb el que ja van intuir. Un cas similar va passar a la monarquia espanyola. Joan Carles I va ser el primer a recelar de Letícia Ortiz. Va encertar, però no va guanyar. L'actual reina espanyola en va sortir victoriosa.