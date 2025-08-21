Ada Colau prepara el seu fitxatge per a TV3

Ada Colau no sap desaparèixer. Després de vuit anys enfonsant Barcelona, ara pretén reciclar-se com a tertuliana a TV3. Ho fa de la mà d’“Els Matins”, un dels grans altaveus del sistema processista. Una altra operació per mantenir viva una figura política gastada.
La televisió pública al servei del mateix cercle de sempre
TV3, finançada amb diners de tothom, torna a demostrar el seu rol. No és un mitjà de comunicació neutral, sinó un aparell de propaganda. Quan un polític deixa el càrrec, el canal el recull i l’acomoda. Així funciona la roda d’endolls del processisme.
Colau tindrà una cadira un cop al mes, encara per tancar. Però el rellevant no és la freqüència, sinó el missatge: sempre hi ha un lloc assegurat per als fidels. Mai desapareixen, mai es reciclen fora de la política. Sempre troben recer a la televisió pública.
La roda interminable dels ex polítics reciclats
No és un cas aïllat. Pablo Iglesias també va trobar refugi mediàtic. Montserrat Tura, Assumpta Escarp o Alberto Fernández Díaz han passat pel mateix circuit. Tots acaben opinant de tot, sense assumir mai responsabilitats. És la vella política transformada en espectacle televisiu.
Mentrestant, els ciutadans paguen amb els seus impostos aquest circ. La televisió pública hauria de ser plural i objectiva, però està segrestada. Es converteix en l’agència de col·locació d’aquells que ja no tenen projecte polític. Una altra manera més de parasitar la societat catalana.
El perfil de Colau: fracàs a Barcelona, premi a TV3
Convé recordar què deixa Colau després del seu pas per l’alcaldia. Una Barcelona més insegura, més bruta i més cara. Una ciutat entregada a l’okupa, castigada per la delinqüència i amb projectes de ciutat frustrats. Això sí, el discurs dels “drets socials” mai va faltar.
I malgrat tot, en lloc de desaparèixer, rep premi. Mentre els veïns de Barcelona pateixen els efectes de la seva gestió, ella s’acomoda a TV3. Un altre cop el sistema premia el fracàs, sempre que vingui acompanyat d’ideologia processista i obediència al relat oficial.
Un pas més cap a la politització total de TV3
Els Matins és un dels programes més vistos de la cadena. Controlar aquesta franja significa controlar el debat públic a Catalunya. Amb Colau incorporada, TV3 assegura una altra veu alineada amb el bonisme i el wokisme dominant. Tot perfectament planificat. Tot sota el mateix guió.
El resultat és previsible: Colau farà servir l’altaveu per blanquejar la seva gestió. Intentarà vendre’s com a referent en habitatge i política social. I ningú li recordarà que va deixar una ciutat immersa en la inseguretat. Així funciona la televisió pública: propaganda, manipulació i endolls.
Sempre les mateixes cares, sempre els mateixos privilegis
La notícia indigna perquè demostra com funciona el sistema. El ciutadà normal perd la feina i s’ha de reinventar. El polític fracassat sempre troba cadira, sou i micròfon. Aquesta és la diferència entre la gent de peu i els protegits del processisme.
Ada Colau no serà l’última. La roda continuarà girant. I mentrestant, els catalans continuarem pagant el preu de mantenir aquesta xarxa d’endollats. Una elit política que fracassa en la gestió, però triomfa al plató.