Santi Cañizares, ex del València, i el seu testimoni dur sobre la DANA: 'El meu drama...'

Tot el món està estremit davant les notícies que han anat arribant al llarg del dia procedents de la Comunitat Valenciana i d'Albacete. Ja són més de 70 cossos sense vida els que s'han trobat a causa del fort temporada que va assotar amb força ahir a aquestes dues províncies. També s'han produït altres tipus de danys, de calibre inferior que els mortals, per descomptat, però també durs d'assimilar.

Per exemple, el mític exporter del València, Santi Cañizares, que ara col·labora amb diversos mitjans de comunicació, ha passat aquest matí per Radio MARCA per exposar el que ha patit. Han estat unes últimes hores doloroses per a la família Cañizares, ja que, encara que afortunadament no han hagut de lamentar víctimes humanes, sí que ho han hagut de fer amb les seves mascotes.

"El meu drama no és comparable al d'altres persones. Però dono per fet que els camins de la meva finca estan devastats i que he perdut els meus animals (gossos, gallines, cabres...)", deia Cañizares. Amb un to desolador, l'exguardeta che ha explicat com està vivint la situació des de la capital del Túria, on resideix. "Això és un drama de circumstàncies colossals. Quan puguin accedir als habitatges, jo no sé què es trobaran...", deia.

"Tant de bo Déu em corregeixi, però crec que això no ha fet res més que començar", afegia. I després explicava com està vivint la situació amb la família: "Els meus fills no han anat a l'escola. Toca desfogar la ciutat i deixar que siguin els serveis d'urgències els que transitin pel carrer".

Cañizares tenia raó

Quan el madrileny augurava que la situació assoliria cotes més tràgiques, tenia raó. En el moment de l'entrevista, les autoritats valencianes justament acabaven d'anunciar que la xifra inicial de tres víctimes mortals passa a ser de 51. En aquests instants, ja són 72, la gran majoria a València.

Tot i això, tot apunta que aquest número podria augmentar-se en les pròximes hores, ja que encara hi ha diverses zones a les quals els serveis d'emergència no hi han pogut accedir. Les greus inundacions ho han impedit. Ara, el perill s'ha traslladat principalment al sud-est de la Península, on tant Jerez de la Frontera com Cadis es troben en alerta vermella màxima. De fet, ja hi ha hagut les primeres inundacions i els primers ensurts que han fet saltar totes les alarmes.