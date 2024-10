Moments dramàtics a la sortida d'una escola per la DANA: Nens en risc

El temporal DANA ja ha abandonat la Comunitat Valenciana i Albacete; això sí, ho ha fet deixant una autèntica catàstrofe al seu pas. Ara per ara són 70 les persones mortes i es preveu que aquest número creixi una mica més les pròximes hores, quan els serveis de rescat puguin acudir a zones que fins ara li han estat impossibles. Tot i això, aquesta gota freda no ens ha deixat del tot, sinó que s'ha escampat per altres territoris del territori espanyol.

Per exemple, està fuetejant amb força les últimes hores al sud-est de la península, en localitats com Jerez de la Frontera o Cadis. Als dos llocs es troben en alerta vermella i les autoritats han recomanat als habitants no abandonar els seus llocs de residència, ja que les tempestes no cessen i la situació pot empitjorar les pròximes hores.

De fet, a primera hora de la tarda ja hi ha hagut alguns incidents d'inundacions que han posat seriosament en risc la integritat d'algunes persones. Per exemple, s'ha viralitzat un vídeo a terres de Jerez on pot apreciar-se uns nens caminant amb la seva mare enmig de la inundació intentant arribar al cotxe. Segons ha informat Antena 3, aquesta família estava sortint de l'escola quan s'ha exposat a aquest perill.

Tarda a casa

En la publicació es pot apreciar com altres habitants que es trobaven allà a prop han acudit a intentar ajudar la família, que es mostrava en serioses dificultats. Al final han pogut arribar al cotxe sense haver de lamentar cap mal, però la situació és caòtica i hi pot haver moltes més persones en aquestes circumstàncies. Per això s'han cancel·lat tota mena d'activitats extraescolars i s'han tancat parcs.

El mateix usuari que ha compartit aquest vídeo en xarxes socials ha alertat que és una situació extrema i ha demanat als seus seguidors que es mantinguin fora de perill. "Això és Jerez. L'aigua baixant amb força pels carrers. No sortiu de casa, no agafeu el cotxe, pugeu a pisos alts i no feu bogeries. Cuideu-vos, resguardeu-vos i ajudeu-vos", proclamava.

I és que encara que no es preveu que el temporal sigui tan devastador com el d'ahir a València o a Albacete, les primeres imatges corroboren que no és gens segur ser al carrer davant una manta d'aigua i d'inundacions com aquesta. Tenint aquest tràgic precedent, el millor és anul·lar qualsevol activitat que es tingués programada per a aquesta tarda i esperar ja demà per tornar a la normalitat. I, per descomptat, estar sempre atents a les recomanacions de les autoritats.