Susanna Griso desmunta Yolanda Díaz: 'Em sembla...'

La recent controvèrsia al voltant de les denúncies per presumpta agressió sexual contra Íñigo Errejón, exportaveu de Sumar, ha sacsejat l'àmbit polític espanyol, especialment al si de Sumar i de Más Madrid. Les acusacions, presentades per l'actriu Elisa Mouliáa i la presentadora Aída Nízar, han generat una cadena de reaccions a l'espai progressista. Les dues dones han declarat públicament ser víctimes de comportament inapropiat per part d'Errejón, cosa que ha estat negada pel polític.

El cas ha pres una rellevància especial perquè ha sortit a la llum enmig del context polític de l'esquerra, que s'erigeix com la principal defensora del feminisme. Enmig d'aquesta polèmica, han sorgit importants veus dins de la coalició que asseguren desconèixer aquests comportaments.

| ACN

Les declaracions de Yolanda Díaz, Rita Maestre i Mónica García

Després de l'aparició de les denúncies, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, va afirmar que no estava al corrent de les acusacions contra Errejón fins que es van fer públiques. Díaz, que ha promogut en la carrera polítiques d'igualtat i protecció a les dones, ha expressat diverses vegades el seu compromís en la lluita contra qualsevol tipus d'agressió, sense importar el context o la persona involucrada.

Tot i això, la seva declaració sobre el cas d'Errejón ha generat dubtes entre alguns comentaristes i figures dels mitjans, que consideren difícil de creure que una líder tan compromesa i amb una relació propera a Errejón no estigués al corrent d'aquestes acusacions.

A més, altres figures de la coalició, com Rita Maestre i Mónica García, també han negat conèixer els fets, declarant que es van sorprendre en saber de les denúncies i que desconeixien qualsevol tipus de comportament similar per part d'Errejón. Aquestes declaracions han aixecat suspicàcies, especialment a l'àmbit mediàtic, ja que tant Sumar com Más Madrid han abanderat la defensa dels drets de les dones i solen recolzar públicament les víctimes d'agressions i abusos. La manca d'informació sobre el cas d'Errejón ha estat qüestionada per analistes i comentaristes, que consideren que, en un partit d'estructura interna tan sòlida, el desconeixement general és qüestionable.

Susanna Griso qüestiona la credibilitat de Yolanda Díaz, Rita Maestre i Mónica García

En aquest context, la periodista d'Antena 3, Susanna Grisoo, ha llançat una crítica oberta a les declaracions de Yolanda Díaz. En el seu programa, Griso va comentar que li resulta “impossible de creure” que Díaz, líder i rostre visible de Sumar, no estigués al corrent d'aquestes acusacions, atesa la seva implicació i proximitat amb Errejón. Griso va explicar que, en situacions similars, és habitual que les direccions dels partits siguin informades sobre qualsevol tipus de comportament que pugui fer malbé la imatge de la formació, més encara quan es tracta de temes tan delicats.

La periodista va assenyalar que, en aquests casos, les directrius dels partits solen ser molt estrictes i que resulta difícil creure que una cosa tan greu pogués ser desconeguda per la líder del moviment. Segons Griso, la posició de Díaz i el fet que figures destacades de la formació neguin tenir informació sobre les acusacions, posen en dubte la transparència i la coherència amb els valors que Sumar diu representar.

Ramón Espinar, que també era present a la tertúlia, va comentar que "no és admissible" que partits que defensen els drets de les víctimes no tinguin sistemes d'alerta per a casos interns com aquest.