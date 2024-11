Quim Monzó i la frase d'Errejón que enfonsa Florentino Pérez i Vinicius

Les presumptes agressions sexuals comeses per Íñigo Errejón, segueixen fent parlar. El fins ara portaveu de Sumar i membre de Más Madrid s'ha vist obligat a dimitir i a deixar la seva acta de diputat per culpa de les pressions internes i externes. Va deixar el càrrec publicant un comunicat i sense saber quantes dones el denunciarien. De moment en són dos. Elisa Mouliaa i Aídar Nízar.

Errejón, en el comunicat, va deixar frases per a la història com: "jo, després d'un cicle polític intens i accelerat, he arribat al límit de la contradicció entre el personatge i la persona". I afegia: "Entre una forma de vida neoliberal i ser portaveu d'una formació que defensa un món nou, més just i humà. La lluita ideològica és també una lluita per construir formes de vida i relacions millors, més acurades, més solidàries i, per tant, més lliures".

Una frase que ha estat utilitzada per l'escriptor Quim Monzó que, utilitzant l'humor que habitualment el caracteritza, ha publicat aquesta frase amb una foto del president del Reial Madrid, Florentino Pérez i el jugador blanc, Vinícius Junior, fent una abraçada. President i davanter, no en van tenir prou amb el ridícul de dissabte a la nit al Santiago Bernabeu, sinó que uns dies més tard van mostrar la seva mala educació no presentant-se a París a la gala de la Pilota d'Or.

Quim Monzó ens fa reflexionar sobre les evidents contradiccions del Reial Madrid

La frase de Quim Monzó és brillant i així se'l recorda una coneguda usuària de Twitter, la Psicòloga del Born: "Brillant, Quim Monzó". I és que la imatge i la frase es poden interpretar de moltes maneres i en totes el Reial Madrid, Florentino Pérez i Vinícius Jr queden molt malament.

La primera contradicció evident és que Florentino Pérez ven un Reial Madrid amb uns valors de 'señorío', educació i respecte. Tot al contrari del que desprèn un jugador com el davanter brasiler, que s'encara amb jugadors rivals i amb el públic a cada partit que juga de visitant i que estava convençut que guanyaria la Pilota d'Or, demostrant així d'humilitat molt poca.

La segona contradicció és conseqüència de la primera i és el desvergonyiment del Reial Madrid i els seus dirigents a la gala de la Pilota d'Or. Per protegir el seu jugador i per llançar-se un missatge de suport, no van anar al Teatre Chatelet de París per veure com Rodri rebia el premi al millor jugador del món.

Una tercera contradicció i no és la definitiva és que Florentino Pérez treballa per portar la final del Mundial del 2030 al Santiago Bernabeu i es troba amb l'oposició a casa seva. Vinícius Junior va fer unes declaracions molt dures en contra dels aficionats al futbol a Espanya, acusant-los de racistes. Unes paraules que no ajuden que el president pugui aconseguir la seva comesa.