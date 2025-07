Salten espurnes a First Dates: comentari inapropiat, ella diu NO

L'Adrián, un jove gadità d'Algesires que es descriu com “una mica golfo” i sense feina actualment, va acudir amb il·lusió a First Dates amb l'esperança de trobar l'amor. Tot i que assegura gaudir de la solteria, va confessar estar obert a una relació seriosa si trobava la persona adequada.

Davant seu, el programa va asseure la María, una cambrera d'Estepona que buscava un home amb qui compartir el seu dia a dia, els seus valors i la seva manera de viure. La María no va trigar a expressar els seus dubtes. “És molt petitó, molt prim i baixet”, va comentar a càmera sense filtre.

I encara que va intentar mantenir la compostura durant el sopar, el desinterès ja era palpable. El fet que l'Adrián estigués a l'atur va acabar d'inclinar la balança: “Ha de buscar feina, perquè jo no mantindré ningú”, va sentenciar amb rotunditat.

Xocs de valors i estil de vida

Durant la conversa, les diferències es van fer evidents. L'Adrián es va mostrar més obert a experimentar relacions modernes com les relacions obertes, mentre que la María ho va descartar immediatament: “Soc molt gelosa per això”. Pel que fa a hàbits i rutines, ella va comentar que no beu, no fuma i que li agrada fer esport.

Ell, en canvi, va admetre consumir alcohol i tabac. “M'agraden els nois que es cuiden”, va dir la María, buscant una parella amb qui compartir un estil de vida més saludable. Tot i els contrastos, tots dos van intentar mantenir la cordialitat. Però el pitjor encara estava per arribar.

El moment més incòmode de la cita

El punt de ruptura definitiu va arribar durant les postres, en una sala més íntima. L'Adrián, en un to que volia ser murri, va preguntar a la María si s'havia operat els pits. La reacció d'ella va ser immediata: es va tensar, va alçar les celles i va respondre, molesta: “Per què ho dius?”.

El gadità va intentar justificar el seu comentari amb humor, però només va aconseguir empitjorar la situació. “T'he vist apretadeta i guai”, va dir, intentant alleugerir el moment. Ella, sense vacil·lar, va tallar la conversa amb un comentari lapidari: “Són meves perquè les he pagat jo”. L'ambient ja era irrecuperable.

Un comiat sense segones oportunitats

En acabar el sopar, el clàssic moment de decisió va confirmar l'evidència: no hi hauria una segona cita. La María va rebutjar rotundament la possibilitat de continuar coneixent l'Adrián. Ell, una mica sorprès, però sense mostrar gaire enuig, ho va acceptar amb esportivitat.

Tot i que molts espectadors ja intuïen que la connexió no arribaria a quallar, la veritat és que el motiu principal del rebuig es va revelar al final de tot, quan la María, en conversa privada amb el programa, va explicar sense embuts per què no repetiria amb l'Adrián.

Per a la María, més enllà de les diferències superficials o les preferències personals, el que no podia tolerar era la manca de respecte i de sensibilitat. “Pot no agradar-me físicament, pot no cuidar-se com a mi m'agrada, fins i tot puc entendre que estigui sense feina...

Però si algú és així de poc delicat en una primera cita, com serà en la intimitat o en una relació?” I així va acabar una de les cites més incòmodes de la setmana a First Dates. Un sopar que demostra que, de vegades, el que es diu —i com es diu— pesa més que qualsevol aparença.