El motiu pel qual José Ortega Cano abandona casa seva a Madrid: els seus fills ho saben

per Daniel H. Marín

José Ortega Cano ha abandonat casa seva a Madrid. Ho ha fet en un dels seus moments personals més delicats. La seva marxa ha tingut un motiu clar i els seus fills ja ho saben.

El passat 7 de juliol, es va confirmar la tràgica notícia: Michu ha mort al seu domicili natal, a Cadis, tenia 33 anys i la seva mort ha sacsejat la família Ortega. Michu s’havia donat a conèixer per la seva relació sentimental amb José Fernando, fill del torero i de Rocío Jurado. Tot i que el seu romanç ha estat ple d’alts i baixos, tots dos el van acabar de manera definitiva fa temps.

| Instagram, @cf.rosa.mohedanos.gloyro_11.11

Tot just conèixer-se la defunció, la família Ortega es va desplaçar fins al tanatori. Van voler acomiadar-se de Michu i acompanyar la seva família en aquest moment difícil. La unió ha durat poc i després del sepeli, ha esclatat el conflicte.

José Ortega Cano vol que la seva neta visqui amb ells a Madrid

La custòdia de la petita Rocío, filla de José Fernando i Michu, s’ha convertit en el centre de la disputa. La família de Michu, especialment la seva mare Inma i la seva germana Tamara, s’ha pronunciat amb fermesa. La família Ortega, per la seva banda, també ha trencat el seu silenci i des de llavors, l’enfrontament ha estat constant.

José Fernando ha fet un pas endavant i ha sol·licitat la custòdia de la seva filla, segons ha informat 20minutos. En una conversa privada amb Inma, ha expressat les seves intencions. “La nena ve a Madrid amb mi, si no pot estar amb mi, estarà amb la meva germana”, ha afirmat.

| Europa Press, xcatalunya.cat

Però aquesta decisió no és a les seves mans. José Fernando fa anys que està tutelat per un organisme públic. Per tant, serà un jutge qui decidirà.

Mentrestant, José Ortega Cano ha optat pel silenci i no ha volgut alimentar més la polèmica. Tanmateix, el seu entorn ha parlat. Ha estat el seu cunyat Aniceto qui ha donat l’última hora.

José Ortega Cano se’n va de Madrid per gaudir d’unes vacances

El torero s’ha refugiat a Costa Ballena, ha escollit el seu habitual retir estiuenc per desconnectar. Allà, el passat 24 de juliol, també s’ha vist Aniceto. En trobar-se amb la premsa, s’ha pronunciat.

| Europapress

“Ortega està molt bé, gaudint d’aquests dies per aquí. Tot influeix i tot l’afecta, què dubte hi ha. Però està bé, està bé, està bé”, ha dit.

Ha confirmat, a més, que Ortega Cano seguirà guardant silenci: “Per descomptat”, ha sentenciat. Així, el torero ha deixat Madrid enrere per trobar una mica de pau al costat de la seva família, una cosa que han donat suport els seus fills. Una decisió que, segons el seu entorn, ha estat necessària perquè pogués desconnectar.