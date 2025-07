Elsa Pataky reapareix sense Chris Hemsworth i destapa què ha passat amb els seus fills

Elsa Pataky ha reaparegut públicament a Madrid sense la companyia del seu marit, Chris Hemsworth, cosa que ha despertat la curiositat sobre com està la família. L'actriu ha estat gaudint d'uns dies a la ciutat, deixant clar que, encara que absent, la presència de Chris no ha estat imprescindible en aquesta ocasió. Tanmateix, el que més ha cridat l'atenció ha estat el pla que ha organitzat per als seus tres fills durant aquesta estada.

Durant la seva visita, Elsa ha dedicat el dia a activitats a l'aire lliure per als seus fills, especialment dedicades al surf, un dels seus esports preferits. L'actriu ha portat India Rose, Tristán i Sasha a 'Honna Surf Hub', un centre especialitzat on han pogut practicar i millorar les seves habilitats sobre les onades. Aquesta elecció no ha estat casual, ja que el surf ha estat una passió compartida a la família, especialment per Chris Hemsworth.

| Instagram, @chrishemsworth

La mare ha mostrat la seva implicació constant i afecte, vigilant de prop cadascun dels moviments dels seus fills mentre han gaudit de la piscina d'onades. No només ha estat atenta, sinó que també ha immortalitzat diversos moments amb el seu mòbil per guardar aquells records especials. La jornada ha reflectit una harmonia familiar, malgrat l'absència temporal de Chris.

Elsa Pataky afronta un imprevist amb els seus fills mentre practiquen un dels esports preferits de Chris Hemsworth

Tanmateix, no tot ha estat perfecte, ja que un dels petits ha patit un petit contratemps que ha requerit atenció immediata. Elsa, amb la calma i cura que la caracteritza, s'ha assegurat que el nen tingués ben protegida una petita ferida a la zona de l'abdomen. Aquest gest ha mostrat el costat més proper i protector de l'actriu, que no ha perdut detall de la situació.

Pel que fa al seu estil, ha escollit un conjunt còmode per a l'ocasió. Ha apostat per un vestit curt beix que ha combinat amb unes espardenyes d''animal print' de Gioseppo, firma de la qual ha estat ambaixadora. Els complements tampoc han faltat, lluint una bossa de mà de ràfia estil bandolera de Loewe i unes originals ulleres de sol amb vidres grocs.

Mentre Chris Hemsworth roman absent, Elsa Pataky reforça el vincle amb els seus fills

Malgrat l'absència de Chris en aquesta escapada, Elsa ha deixat clar que la unió amb els seus fills ha continuat sent una prioritat absoluta. L'actriu sembla haver gestionat amb naturalitat aquesta nova etapa en què, per motius professionals o personals, hi ha hagut una certa distància temporal. El més important ha estat el temps de qualitat que ha aconseguit dedicar als seus fills.

Per ara, Pataky no ha ofert detalls sobre l'absència del seu marit ni sobre futurs plans familiars. Tanmateix, la seva imatge transmesa ha confirmat que ha mantingut un fort vincle amb els seus fills i ha continuat vetllant pel seu benestar amb total dedicació. Aquesta reaparició ha calmat les especulacions i ha mostrat la fortalesa de la família Pataky-Hemsworth.