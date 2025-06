First Dates: Una dona de Girona rebutja la seva cita perquè és independentista

per Pol Nadal

En una recent emissió de "First Dates", el popular programa de cites de Cuatro, es va viure una trobada que ha generat un notable rebombori a les xarxes socials i mitjans de comunicació. La protagonista, Isabel, una dona de 66 anys originària de Girona, va deixar clar des del principi que no estava disposada a comprometre els seus principis ni a adaptar-se a ningú. La seva cita, Pere, un barceloní de 64 anys, no va aconseguir conquerir-la, i les diferències entre tots dos es van fer evidents des dels primers minuts.

Isabel s’esperava més

Isabel es va presentar com una dona independent i segura de si mateixa, marcada per la pèrdua del seu marit després de 43 anys de matrimoni. Buscava una relació sense convivència i amb algú que compartís el seu estil de vida actiu i saludable. Tanmateix, en conèixer Pere, la seva primera impressió va ser negativa: el va descriure com a "gras" i va comentar que, tot i ser més jove, "sembla el meu pare".

Durant el sopar, les diferències entre tots dos es van accentuar. Pere va confessar que no li agradava fer exercici i que preferia passar el temps a les xarxes socials. A més, va revelar que no buscava compromís i que havia tingut relacions amb dones casades, cosa que Isabel no compartia.

El punt d’inflexió va arribar quan Pere va declarar ser "català, català" i "independentista". Isabel, contundent, va respondre: "No vull un català independentista i radical perquè només parlen del mateix". A això s’hi va sumar la rivalitat futbolística, ja que Pere és seguidor del FC Barcelona, mentre que Isabel és del Real Madrid.

Una cita que es va fer viral

Isabel va explicar la seva decisió de no continuar amb la cita argumentant que Pere era "tot el contrari" a ella: independentista, del Barça, sedentari i sense interès pel ball. Pere, per la seva banda, va acceptar la decisió i va comentar que Isabel era "massa primeta" pel seu gust.

Amb aquest capítol, queda clar que les diferències en aspectes fonamentals, com la política i l’estil de vida, poden ser determinants en la recerca de l’amor. És possible trobar parella deixant de banda aquestes diferències o són, en realitat, insalvables? El debat està servit.

Mateixes aficions i mateixa ideologia?

Sovint ens preguntem si perquè la parella funcioni és necessari que les parts tinguin la mateixa ideologia o, almenys, les mateixes aficions.

A favor

Compartir una ideologia política o social pot facilitar la presa de decisions conjuntes i reduir conflictes en temes fonamentals com l’educació dels fills, la gestió financera o la participació en esdeveniments socials. Segons un estudi de la Universitat de Colorado a Boulder, les parelles amb afinitat ideològica i nivell educatiu similar tendeixen a tenir relacions més estables i satisfactòries.

Practicar aficions o hobbies en comú permet passar temps de qualitat junts, cosa que enforteix la intimitat i la confiança. Activitats compartides com l’esport, la música o el voluntariat poden esdevenir pilars de la relació, ajudant a mantenir la connexió emocional.

Quan ambdós membres de la parella comparteixen valors i passatemps, és menys probable que sorgeixin desacords significatius. Això pot traduir-se en una convivència més harmoniosa i en una major facilitat per resoldre els problemes que puguin sorgir en el dia a dia.

En contra

Tenir interessos i opinions diferents pot enriquir la relació, permetent que cada membre aporti perspectives úniques. La diversitat a la parella pot afavorir el creixement personal i evitar la monotonia.

Compartir totes les aficions i creences pot portar a una fusió excessiva d’identitats, on un o ambdós membres de la parella perden el seu sentit d’individualitat. És important mantenir espais personals i activitats independents per preservar la salut emocional.

Tot i que les diferències poden ser enriquidores, si no es gestionen amb respecte i comunicació efectiva, poden convertir-se en fonts de conflicte. És essencial establir límits clars i afavorir un ambient de tolerància perquè les discrepàncies no facin malbé la relació.