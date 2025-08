Jorge Fernández talla 'La Ruleta' i confirma allò de la seva vida privada: 'Ho he fet'

Jorge Fernández condueix diàriament La Ruleta amb absoluta desimboltura i naturalitat. Per això no dubta a fer confessions personals cada dos per tres. I això és el que ha fet en una de les últimes entregues: ha aturat el format per confirmar una cosa molt personal.

Un panell ha fet que manifestés un detall de la seva vida privada que ha deixat més d'un amb la boca oberta. Ha dit: “Ho he fet”. Es referia al fet que alguna vegada ha lluït una indumentària molt peculiar que, per a alguns, és identificativa dels estrangers.

| Atresmedia

Jorge Fernández s'obre a La Ruleta sobre el seu look més inesperat

Els seguidors de La Ruleta estan més que acostumats que Jorge Fernández faci picades d'ullet a la seva vida privada durant les emissions. Però aquesta vegada, la confessió va ser d'allò més peculiar.

Tot va començar quan els concursants van resoldre un panell que amagava el vers d'una cançó: “Nenes poloneses i ginebra: i podré portar xancletes amb mitjons”. Aquesta frase va desfermar les rialles al plató, però va ser només el principi de què s'acostava.

El presentador basc, amb la seva habitual desimboltura, va aprofitar el moment per fer un comentari sobre aquesta moda tan controvertida. Va apuntar que ara es porta molt aquesta combinació de xancletes amb mitjons. Un look que ha passat de ser un símbol de turisme estranger a convertir-se en tendència.

Tanmateix, la cirereta la va posar Joaquín Padilla, líder de la banda del programa. Aquest no va dubtar a llançar una indirecta en to humorístic: “S'ha posat de moda fer el ridícul”

| Atresmedia

Va ser llavors quan Jorge Fernández va tallar de seguida el flux del concurs per fer la seva confessió més inesperada. Sense embuts, va dir: “Ho he fet. Jo m'he posat xancletes amb mitjons alguna vegada”

Una declaració que va desfermar les riallades al plató i va deixar els espectadors enganxats a la pantalla. Ningú no esperava que ell, que va ser Míster Espanya i ha desenvolupat una destacada carrera com a model, reconegués haver portat un look tan criticat per molts.

La naturalitat de Jorge Fernández, la clau del seu èxit a La Ruleta

Aquesta anècdota no és un fet aïllat. Jorge Fernández ha convertit La Ruleta en un programa on no només es juga a resoldre panells, sinó on l'humor i les confidències personals són part essencial de l'espectacle. La seva capacitat per connectar amb l'audiència rau precisament en aquesta proximitat, en mostrar-se tal com és, sense artificis ni postures forçades.

No és la primera vegada que el presentador basc deixa al descobert aspectes de la seva vida personal. Al llarg dels anys, ha parlat amb naturalitat de la seva afició per l'esport, del seu dia a dia fora de les càmeres i fins i tot d'anècdotes personals. Tanmateix, la confessió sobre les xancletes amb mitjons ha estat especialment comentada, per l'inesperat i per l'espontaneïtat del moment.

| Atresmedia

Lluny de sentir-se incòmode, Jorge Fernández va afrontar les reaccions amb el seu habitual sentit de l'humor. És més, va fer broma, deixant clar que no té cap problema a riure's d'ell mateix. I aquest gest ha estat ben rebut pel públic, que valora la seva autenticitat, en un món televisiu on la imatge sol estar tan cuidada.

Aquest tipus de moments expliquen, a més, per què el programa continua sent líder d'audiència cada dia. La combinació de diversió, proximitat i la complicitat entre presentador, concursants i públic és el secret del seu èxit. I Jorge, amb la seva simpatia i naturalitat, és l'ànima d'aquest format que ja és un clàssic de la televisió espanyola.