La Casa Reial revela el motiu pel qual Charlene de Mònaco ha deixat sol el seu marit

Charlene de Mònaco ha tornat a situar-se en el focus mediàtic. I tot perquè ha estat la gran absent a l'últim acte oficial que s'ha celebrat. Ella ha deixat sol el marit, el príncep Albert, a última hora, però ho ha fet per un motiu significatiu, que ara ha destapat Casa Reial.
En concret, l'esposa del sobirà no ha estat present a la trobada que ell ha tingut amb el president de Lituània, Gitanas Nauseda, al país d'aquest. Una trobada en què han abordat assumptes d'interès per a ambdós estats.
Charlene de Mònaco, gran absent en un viatge internacional de la Casa Reial: el motiu
L'acte en qüestió s'ha desenvolupat al conegut Palau Presidencial de Vilnius, un escenari solemne on s'han tractat assumptes de gran importància per a ambdós estats. El turisme i la cultura han format part de l'agenda, en un context que pretenia estrènyer llaços entre les dues nacions.
El que més ha cridat l'atenció ha estat que el sobirà es va desplaçar fins a la capital bàltica sense la companyia de l'esposa. A diferència d'altres viatges internacionals en què Charlene de Mònaco sol aparèixer al seu costat, en aquesta ocasió va brillar per la seva absència. I, tot i que en un primer moment es va pensar que podia tractar-se d'un gest personal, aviat s'ha aclarit la veritable raó.
Segons ha transcendit, es tractava d'una reunió de caràcter estrictament institucional, concebuda únicament entre dos caps d'Estat. És a dir, una trobada bilateral en què no estava prevista la participació de les consorts.
Sota aquesta lògica, ella no ha estat l'única que no hi ha assistit, ja que l'esposa del president lituà tampoc ha participat en la cita. Així, l'absència ha quedat explicada com una conseqüència natural del format de l'esdeveniment.
El príncep Albert s'ha presentat com a únic representant de la Casa Reial de Mònaco, deixant palès el seu paper com a sobirà. I també la seva capacitat per tractar assumptes estratègics en primera persona.
La trobada política amb acords de gran abast a la qual Charlene de Mònaco no ha assistit
Més enllà de l'absència de Charlene, el viatge a Lituània ha despertat interès per fer un pas endavant en la projecció internacional del Principat. Albert i Gitanas han abordat projectes conjunts que reforcen la cooperació en diferents àrees, amb l'objectiu d'obrir noves vies d'intercanvi. Per exemple, s'hi ha inclòs l'esport, un àmbit en què Mònaco manté una forta tradició, i l'economia, estratègica per a ambdues nacions.
Un dels punts més destacats ha estat la coincidència d'ambdós líders en el seu compromís amb la lluita contra el canvi climàtic. I, a més, la reunió ha tingut un marcat caràcter geopolític. Tal com ha comunicat la Casa Reial de Mònaco a través de les seves xarxes, tots dos han reafirmat conjuntament la seva posició respecte a restaurar la pau a Ucraïna.
Aquest gest ha situat la trobada en una dimensió que alinea Mònaco i Lituània juntes en un missatge compartit cap a la comunitat internacional. L'absència de Charlene reforça la idea que es tractava d'una cita purament política, en què el protocol cedia tot el protagonisme a l'institucional.