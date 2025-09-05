Rocío Flores s'enfonsa a '¡De Viernes!' en destapar el de Rocío Carrasco: 'És molt…'

Rocío Flores ha tornat a un plató de televisió i ho ha fet després de tres anys allunyada completament del focus mediàtic. Aquesta vegada, la seva aparició ha estat molt diferent, ha parlat des del cor, ha recordat alguns dels moments més durs de la seva vida. Rocío Flores ha mirat enrere i, sobretot, ha parlat de la seva mare, Rocío Carrasco, però ha confessat que: "És molt dur reconèixer-ho"
Al programa ¡De Viernes!, que s'emet aquesta nit a Telecinco, Rocío s'ha mostrat trencada. En un ambient íntim, al costat de Santi Acosta, s'ha enfonsat. Ha plorat en recordar la seva història
Ha intentat rescatar algun moment feliç amb la seva mare. No ho ha aconseguit. "És molt dur reconèixer-ho", ha dit, entre llàgrimes
Ha confessat que ha trobat a faltar la seva mare, ha reconegut que la continua necessitant. "Qualsevol filla necessita a la seva vida la seva mare. És clar que l'he trobada a faltar, és clar que em continua fent falta", ha afirmat
També ha parlat de la seva lluita per recuperar la relació i ha explicat que ha llençat la tovallola. "He gastat tanta energia intentant durant molt de temps coses que no han passat ni de lluny, que a dia d'avui no espero res d'ella", ha explicat amb fermesa. Després, ha afegit: "M'ha destrossat la vida, però continua sent la meva mare"
No ha mostrat esperança en una reconciliació perquè no creu que sigui possible. Tot i així, ha aclarit que el seu pare mai s'ha oposat a aquesta retrobada, al contrari. "Sempre m'ha animat", ha dit
Sobre Antonio David Flores, ha mostrat una gran preocupació. Ha recordat com l'ha vist els darrers anys. "Va arribar un punt en què sincerament pensava que el meu pare se suïcidaria, que qualsevol dia alguna cosa passaria, ha estat molt dur", ha revelat
Cal recordar que Antonio David va ser acomiadat de Mediaset després de les acusacions de Rocío Carrasco en el seu documental i en ell, l'acusà de maltractament i d'exercir violència vicària. Rocío Flores ha negat sempre aquesta versió, ha defensat el seu pare i aquesta nit ha reafirmat que ha estat el seu suport més gran. Amb aquesta entrevista, Rocío Flores ha obert el seu cor, ha trencat el seu silenci i ha mostrat, com mai abans, el dolor que ha sentit