Rocío Flores abandona casa seva i es muda a un lloc que no agradarà a Rocío Carrasco

Rocío Flores ha sorprès els seus seguidors amb una confessió molt personal. La filla de Rocío Carrasco ha explicat, a través de les seves xarxes socials, que ha hagut d'abandonar la seva llar a Màlaga. El motiu d'aquest canvi ha estat una nova etapa en la seva vida professional, però el que ha cridat l'atenció és que anirà a Madrid, on viu la seva mare.
Rocío Flores ha recordat que ja a l'octubre de 2022 va prendre una decisió molt important: deixar la televisió. En aquell moment, va dir adeu a El Programa de Ana Rosa i a la seva feina com a col·laboradora a Telecinco. Segons les seves pròpies paraules, el món televisiu la va desestabilitzar molt: “El millor que vaig poder fer va ser prendre'm el meu temps i seguir el meu camí”, ha confessat.
Des de llavors, s'ha allunyat del focus mediàtic i només ha aparegut en comptades ocasions públiques. Ha estat centrada en la seva faceta com a influencer i també com a empresària. En aquests mesos, ha treballat en silenci, construint un nou projecte de vida lluny de les càmeres.
Rocío Flores se'n va a viure a Madrid, on viu Rocío Carrasco
Ara, ha decidit fer un pas més: “Bon dia. Bé, feia un munt de dies que estava desapareguda per aquí i em venia molt de gust parlar-vos una mica”, ha dit a les seves xarxes socials. Amb un to natural i proper, la Rocío ha explicat els motius de la seva mudança temporal.
Ha reconegut que ha viscut un estiu molt mogut, sobretot el mes d'agost, i setembre també ha començat amb molts canvis. “Ja us ho puc explicar: passarem una petita temporada més a Madrid que a Màlaga”, ha anunciat.
Juntament amb ella han arribat la seva parella, Manuel, i la seva gosseta Roma. Ara tots dos s'estan instal·lant a la capital, lloc on viu Rocío Carrasco, qui ara es troba gravant la seva nova aventura televisiva per a RTVE lluny del nostre país. Segur que quan torni a Espanya no estarà gens còmoda amb aquesta notícia a causa de les querelles judicials que han tingut últimament.
Rocío Flores, filla de Rocío Carrasco, confirma que està feliç de viure aquesta nova etapa
“Tenia moltes ganes de viure una experiència així, quelcom diferent, canviar una mica, i la veritat és que estic molt feliç”, ha confessat. Per a ella, aquest trasllat és un repte, però també una oportunitat. Vol començar una nova etapa i continuar creixent.
En l'àmbit professional, Rocío Flores ha estat molt bolcada a les xarxes socials, on ja ha superat els 700.000 seguidors. A més, ha creat la seva pròpia pàgina web, des d'on dona consells per a emprenedors. S'ha convertit en la seva pròpia cap, demostrant que és una dona de negocis i independent.
D'aquesta manera, Rocío Flores ha explicat per què ha hagut d'abandonar la seva llar: per començar una nova vida a Madrid.