Rocío Flores se rompe en '¡De Viernes!' al destapar lo de Rocío Carrasco: 'Es muy…'

Rocío Flores ha regresado a un plató de televisión y lo ha hecho después de tres años alejada por completo del foco mediático. Esta vez, su aparición ha sido muy distinta, ha hablado desde el corazón, ha recordado algunos de los momentos más duros de su vida. Rocío Flores ha mirado hacia atrás y, sobre todo, ha hablado de su madre, Rocío Carrasco, pero ha confesado que: "Es muy duro reconocerlo".
En el programa ¡De Viernes!, que se emite esta noche en Telecinco, Rocío se ha mostrado rota. En un ambiente íntimo, junto a Santi Acosta, se ha derrumbado. Ha llorado al recordar su historia.
Ha intentado rescatar algún momento feliz junto a su madre. No lo ha conseguido. "Es muy duro reconocerlo", ha dicho, entre lágrimas.
Ha confesado que ha echado de menos a su madre, ha reconocido que la sigue necesitando. “Cualquier hija necesita en su vida a su madre. Claro que la he echado de menos, claro que me sigue haciendo falta”, ha afirmado.
También ha hablado de su lucha por recuperar la relación y ha contado que ha tirado la toalla. “He gastado tanta energía en intentar durante mucho tiempo cosas que no han pasado ni por asomo, que a día de hoy no espero nada de ella”, ha explicado con firmeza. Luego, ha añadido: “Me ha destrozado la vida, pero sigue siendo mi madre”.
No ha mostrado esperanza en una reconciliación debido a que no cree que sea posible. Aun así, ha aclarado que su padre nunca se ha opuesto a ese reencuentro, al contrario. “Siempre me ha animado”, ha dicho.
Sobre Antonio David Flores, ha mostrado una gran preocupación. Ha recordado cómo le ha visto en los últimos años. “Llegó un punto en el que sinceramente pensaba que mi padre se iba a suicidar, que cualquier día algo iba a pasar, ha sido muy duro”, ha revelado.
Cabe recordar que Antonio David fue despedido de Mediaset tras las acusaciones de Rocío Carrasco en su documental y en él, le acusó de maltrato y de ejercer violencia vicaria. Rocío Flores ha negado siempre esa versión, ha defendido a su padre y esta noche ha reafirmado que ha sido su mayor apoyo. Con esta entrevista, Rocío Flores ha abierto su corazón, ha roto su silencio y ha mostrado, como nunca antes, el dolor que ha sentido.