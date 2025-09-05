Logo xcatalunya.cat
Muntatge de fotos en primer pla de Camila Parker i el seu fill, Tom Parker Bowles, tots dos amb el rostre somrient.
El gest que ha tingut la reina Camilla emocionarà el seu fill, Tom Parker | Europa Press, Instagram, xcatalunya.cat, @tompbowles
Gent

El gest de Camila d'Anglaterra amb uns nens que emocionarà el seu fill, Tom Parker

La reina Camila ha tingut un gest emotiu amb uns nens a Anglaterra que segur que emocionarà Tom Parker

Imatge d'autor de Cristo Fernández
per Cristo Fernández

Camila d'Anglaterra ha protagonitzat un moment emotiu durant el seu darrer acte oficial. Ha visitat el nou Artplay Pavilion and Sculpture Garden a la Dulwich Picture Gallery, que ja ha obert les seves portes al públic. Es tracta d'un espai dissenyat especialment per oferir experiències d'aprenentatge artístic als més petits

Durant la visita, la reina ha recorregut els jardins i pavellons i ha pogut comprovar com s'han transformat els espais verds en racons creatius per als infants. Cada àrea ha estat pensada per estimular el joc, la imaginació i el contacte amb l'art. Camila ha mostrat un interès especial per cada detall

Una dona gran i diversos nens somrients són dins d’una cabina telefònica vermella.
La reina Camila s'ha mostrat molt propera als nens en el seu darrer acte oficial | @theroyalfamily

La Dulwich Picture Gallery, oberta des de 1811, ha estat la primera galeria d'art públic construïda al món i la seva missió sempre ha estat apropar l'art a la societat. Amb aquesta nova inauguració, aquest compromís ha continuat. El nou pavelló ofereix un espai innovador on els més joves poden aprendre a través de l'art i la natura

Camila d'Anglaterra té un gest que emocionarà Tom Parker

Però el més comentat de l'acte ha estat un gest inesperat de la reina. En lloc de tallar ella mateixa la corda que simbolitzava la inauguració, ha convidat diversos infants presents a fer-ho. Ha deixat que ells fossin els protagonistes del moment, un gest senzill però carregat de significat

Aquest detall ha commogut molts i, en especial, emocionarà el seu fill, Tom Parker. Ell sempre ha admirat el compromís de la seva mare amb el poble. Aquest acte confirma que Camila s'ha convertit en una reina propera, sensible i generosa

Una dona i dos nens tallen una cinta vermella en una cerimònia d’inauguració dins d’un edifici colorit amb finestres grans i decoració cridanera.
La Camila ha tingut el gest de deixar que els nens tallin la cinta | @theroyalfamily

Però aquí no ha acabat tot, perquè després de la inauguració, la reina ha sorprès novament. Ha entrat amb els infants en una clàssica cabina telefònica britànica. A dins, s'ha fet fotos i vídeos amb ells; a més, ha rigut, ha posat i ha compartit un moment divertit i espontani

Camila d'Anglaterra ha deixat una escena entranyable en el seu darrer acte oficial

L'escena ha estat entranyable. Els infants han gaudit amb la reina com si fos una més del grup. Ha quedat clar que Camila no només compleix amb les seves funcions oficials, sinó que també connecta amb les noves generacions

Amb aquests gestos, Camila ha reforçat la seva imatge pública i ha demostrat, una vegada més, que sap com deixar empremta amb petits però grans actes. Camila d'Anglaterra ha tornat a demostrar que és una gran reina i que cada cop és més propera als seus súbdits, quelcom que segur que emociona tothom. En especial el seu fill, Tom Parker

